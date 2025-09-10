Bolivia vs Brasil: Polémica por "antifútbol" en El Alto en eliminatorias 2026 | Conmebol investiga

El Alto, Bolivia/La cancha de El Alto fue testigo de una jornada explosiva en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde Bolivia consiguió una histórica victoria de 1-0 sobre Brasil, asegurando así su cupo al repechaje intercontinental en busca de volver a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia.

Sin embargo, la alegría boliviana se vio empañada por una contundente denuncia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que acusó a los locales de "antifútbol" en el Estadio Municipal de El Alto.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, no se guardó nada y estalló contra la selección boliviana, el arbitraje, la policía y, de forma particular, contra los recogepelotas, a quienes acusó de "sacar los balones del campo y esconderlos" para retrasar y entorpecer el juego.

En redes sociales, incluso, comenzaron a circular videos que muestran estas tácticas, incluyendo una pelota oculta debajo de un banco. Xaud calificó lo sucedido como un "verdadero desastre" y un "absurdo", especialmente al considerar la altitud de 4,000 metros de El Alto. El mandamás de la CBF aseguró que presentará todas las pruebas a la CONMEBOL, exigiendo sanciones contra la Federación Boliviana de Fútbol y lamentando haber jugado "contra 14 hombres en el campo" debido a la suma de estos factores. "Esto no puede pasar", sentenció.

Pese a las fuertes quejas brasileñas, Bolivia "voló alto" y supo aprovechar las condiciones de la altura para "hacer su partido". El gol de Miguelito, marcado desde el punto penal antes de finalizar el primer tiempo al definir a un costado del arquero Alisson, fue suficiente para sellar la hazaña. La selección boliviana continuó manejando el partido con la mínima diferencia, y la derrota de Venezuela por 3-6 ante Colombia les permitió jugar con más tranquilidad, asegurando su tiquete a la fase previa del Mundial.

Por su parte, Brasil, que cayó al quinto lugar de las Eliminatorias con 28 puntos tras esta derrota, metió una "nómina mixta" para evitar arriesgar a todos sus estelares. Durante el segundo tiempo, la "mínima diferencia se mantuvo en gran parte del partido y Brasil parecía no interesarle mucho salir perdedor, tal vez por el temor a arriesgarse a caer por más goles en la altura.

La pelota ahora está en la cancha de la CONMEBOL, que tendrá que revisar las "pruebas grabadas" que presentará Brasil para determinar si hubo "antifútbol" en El Alto o si fue simplemente una estrategia local bien ejecutada para asegurar un cupo mundialista.

