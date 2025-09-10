Miguel 'Piojo' Herrera habla de su puesto tras mal arranque de Costa Rica en Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

La selección costarricense obtuvo dos empates en dos partidos lo que ha generado críticas a la gestión del técnico de origen mexicano.

Costa Rica/El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, descartó dimitir de su cargo tras el mal inicio de su equipo en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Costa Rica suma dos empates, ante Nicaragua y Haití, en el inicio del premundial, lo que ha generado fuertes críticas hacia la labor del técnico mexicano por parte de la prensa costarricense.

Incluso, el 'Piojo' Herrera fue silbado este martes por una parte de la afición que acudió al Estadio Nacional, en San José, donde Costa Rica no pasó del empate (3-3) ante Haití.

"Creo que sería lo más cobarde de mi parte" dejar el cargo, señaló Herrera en conferencia de prensa tras el partido.

"Es obvio que la afición no está contenta, no sacamos el resultado que ellos quisieran y que nosotros queríamos, pero bueno, hay que seguir peleando", agregó.

Con dos fechas disputadas, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido de Costa Rica y Haití con dos puntos y Nicaragua con 1.

El líder de cada uno de los tres grupos de esta fase clasificará al Mundial de Norteamérica 2026, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

En la primera fecha, Costa Rica empató 1-1 en Nicaragua, en un duelo donde el conjunto tico desperdició la ventaja en el marcador pese a tener un jugador más sobre la cancha.

Ese resultado provocó que Herrera criticara la actitud de sus jugadores en el último tramo de ese encuentro.

Sin embargo, ante Haití, Costa Rica volvió a desinflarse en la segunda mitad y a desperdiciar una ventaja de dos goles, para terminar empatando 3-3 en el tiempo añadido.

"La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes una ventaja, pierdes la forma de juego, no entiendo qué pasa dentro de la cancha", afirmó Herrera.

"El equipo deja de hacer lo que estaba haciendo muy bien en el primer tiempo, no entiendo por qué regalamos jugadas tontas (...) dejamos de tener la pelota y le damos la iniciativa al rival", añadió.

Te puede interesar: Resultados eliminatoria Concacaf | Honduras cumplió con sus deberes y sumó tres puntos en casa

Trayectoria

Inicios en el fútbol mexicano

Después de retirarse como jugador, Herrera debutó como técnico en Atlante en 2002 , al mando de su antiguo club, donde permaneció hasta 2004.

, al mando de su antiguo club, donde permaneció hasta 2004. Posteriormente dirigió a Monterrey , llevándolos a las finales de los Torneos Apertura 2004 y 2005, aunque sin coronarse campeón.

, llevándolos a las finales de los Torneos Apertura 2004 y 2005, aunque sin coronarse campeón. También dirigió a equipos como Veracruz y Tecos entre 2008 y 2010.

Éxito con América

Es quizá más recordado por su etapa en Club América, donde se coronó campeón en el Clausura 2013 y el Apertura 2018, ambos títulos obtenidos derrotando al Cruz Azul en la final.

Te puede interesar: Fuegos artificiales para un empate: la amarga realidad de Panamá en la eliminatoria Concacaf

Más experiencia en clubes

También tuvo pasos con Tijuana (Xolos) en dos períodos (2015–17 y 2023–24), así como con Tigres UANL entre 2021 y 2022.

en dos períodos (2015–17 y 2023–24), así como con entre 2021 y 2022. Su contrato con Tijuana concluyó en abril/mayo de 2024.

Selecciónes nacionales

Dirigió a la Selección de México entre 2013 y 2015. Bajo su liderazgo, el equipo mexicano alcanzó los octavos de final del Mundial Brasil 2014 y ganó la Copa Oro de la Concacaf en 2015 .

entre 2013 y 2015. Bajo su liderazgo, el equipo mexicano alcanzó los y ganó la en . Poco después del título de la Copa Oro , fue despedido tras un incidente en un aeropuerto con un periodista.

, fue despedido tras un incidente en un aeropuerto con un periodista. En enero de 2025, fue nombrado director técnico de la Selección de Costa Rica, siendo el primer mexicano en asumir ese cargo.

Te puede interesar: Panamá afina detalles antes de viaje a México para Premundial de Béisbol U15