Mundial 2026 | Dieciocho selecciones ya tienen su boleto asegurado, conoce quiénes son

Panamá/Con menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia, que contará con la participación de 48 selecciones, ¡ya son dieciocho los equipos que han sellado su pase a la máxima cita deportiva de la FIFA! De estas, quince lograron su clasificación a través de las eliminatorias, y a ellas se suman los tres anfitriones.

Anfitriones Confirmados: Los países organizadores, Canadá, México y Estados Unidos, ya tienen su lugar asegurado en el torneo.

La Hegemonía de CONMEBOL y el Sorpresivo Repechaje: Sudamérica ha sido una de las confederaciones más activas, y su lista de clasificados es impresionante:

• Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, selló su pase de manera cómoda.

• Brasil, la única selección que ha participado en todos los Mundiales, aseguró su presencia con dos fechas de antelación, ahora con Carletto Ancelotti al mando.

• Ecuador, con Sebastián Beccacece en el banquillo, regresa al evento tras su actuación en Qatar 2022.

• También se sumaron a la lista Colombia, Paraguay y Uruguay.

• La gran definición se dio por el séptimo puesto, el cupo destinado al repechaje, con Bolivia aprovechando su oportunidad al vencer a Brasil en los 4.100 metros de El Alto. Esta victoria les permitió superar a Venezuela, que cayó goleada 3-6 ante Colombia. ¡Ahora, los del Altiplano jugarán un minitorneo con otras cinco selecciones para buscar uno de los últimos dos boletos mundialistas!

Asia (AFC) y Oceanía (OFC) Dicen Presente: Desde el continente asiático y Oceanía, varias selecciones ya tienen su cupo:

• Japón fue la primera en clasificarse por cuarta vez en su historia, tras vencer a Bahrein 2-0, y disputará su octava Copa del Mundo consecutiva.

• Nueva Zelanda se convirtió en el primer clasificado directo desde las Eliminatorias OFC, al ganar la final 3-0 a Nueva Caledonia.

• Irán aseguró su séptima participación (y la cuarta al hilo) tras empatar 2-2 con Uzbekistán.

• Uzbekistán es uno de los debutantes en este Mundial, logrando su clasificación con un empate sin goles frente a Emiratos Árabes Unidos.

• Corea del Sur participará por undécima vez consecutiva, sellando su pasaje con una victoria ante Irak.

• Jordania, otro debutante, también dirá presente por primera vez, beneficiándose del triunfo surcoreano y goleando 3-0 a Omán.

• Australia consiguió su séptimo pase mundialista al vencer a Arabia Saudita.

África (CAF) con Sus Primeros Representantes: El continente africano también ha definido sus dos primeras plazas:

• Marruecos se convirtió en la primera Selección de África en conseguir el cupo, logrando un puntaje ideal de 18 puntos en las Eliminatorias tras golear 5-0 a Níger. ¡Será la séptima vez que los marroquíes participen!

• Túnez logró una clasificación épica en la última jugada de su partido contra Guinea Ecuatorial, acumulando 22 puntos en la fase de eliminatorias.

Así, la lista de los dieciocho clasificados, que prometen un espectáculo sin precedentes en la Copa del Mundo 2026, sigue creciendo.

