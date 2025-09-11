Panamá recolecta medallas en Mundial Master de Pesas en Las Vegas

Estados Unidos/Dos atletas de la Academia de Cultura Física, miembro fundador de la Federación Panameña de Levantamiento de Pesas, Alexis Batista y Leonel Omar Del Castillo, han puesto en alto el nombre de Panamá en el Campeonato Mundial Master de Levantamiento de Pesas, celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.

Alexis Batista, de 79 kg, regresó a la competencia por la puerta grande, logrando una hazaña impresionante: se coronó como campeón mundial al conseguir tres medallas de oro. Sus registros fueron de 110 kg en arranque y 127 kg en envión, para un total de 237 kg.

Este logro es especialmente significativo para Batista, quien no competía desde 2017 debido a una grave lesión en el hombro que requirió una cirugía de más de cinco horas. En sus declaraciones, el atleta expresó la gran satisfacción de este resultado, especialmente considerando las recomendaciones médicas de no volver a entrenar a este nivel.

Por su parte, Leonel Omar Del Castillo, de 89 kg, tuvo una destacada participación. El atleta obtuvo una medalla de plata y dos de bronce, demostrando su alto nivel competitivo. Del Castillo levantó 97 kg en arranque, ganando el segundo lugar, y 117 kg en envión, consiguiendo el tercer puesto, para un total de 214 kg.

Ambos atletas destacaron que su participación en el campeonato fue posible gracias a sus propios recursos y al "apoyo incondicional de nuestros amigos y nuestras familias".

Concepto y beneficios

La halterofilia (también conocida como levantamiento de pesas olímpico) es un deporte de fuerza en el que los atletas levantan una barra con pesas desde el suelo hasta por encima de la cabeza, siguiendo técnicas específicas. Este deporte forma parte del programa de los Juegos Olímpicos y se compone de dos movimientos principales:

Arrancada (snatch): levantar la barra del suelo hasta por encima de la cabeza en un solo movimiento. Dos tiempos (clean and jerk): levantar la barra primero hasta los hombros (clean), y luego desde los hombros hasta por encima de la cabeza (jerk).

Se requiere una combinación de fuerza, potencia, velocidad, flexibilidad, técnica y coordinación.

Practicar halterofilia ofrece una gran variedad de beneficios tanto físicos como mentales:

Físicos:

Aumento de la fuerza muscular : Mejora considerable en la fuerza total del cuerpo.

: Mejora considerable en la fuerza total del cuerpo. Mejora de la potencia : Ideal para otros deportes que requieren explosividad (como fútbol, atletismo, etc.).

: Ideal para otros deportes que requieren explosividad (como fútbol, atletismo, etc.). Mayor movilidad y flexibilidad : Los movimientos requieren un gran rango de movimiento, especialmente en caderas, tobillos y hombros.

: Los movimientos requieren un gran rango de movimiento, especialmente en caderas, tobillos y hombros. Mejor postura y estabilidad : Refuerza la musculatura del core y mejora el control corporal.

: Refuerza la musculatura del core y mejora el control corporal. Aumento de la densidad ósea : Muy beneficioso para la salud ósea a largo plazo.

: Muy beneficioso para la salud ósea a largo plazo. Reducción del riesgo de lesiones: Mejora el equilibrio y la coordinación funcional.

Mentales y emocionales:

Desarrollo de la disciplina y concentración : La técnica requiere atención constante.

: La técnica requiere atención constante. Confianza en uno mismo : Superar desafíos físicos da una gran sensación de logro.

: Superar desafíos físicos da una gran sensación de logro. Control del estrés: Como cualquier actividad física, ayuda a liberar endorfinas.

Nota de prensa