Selena Gomez y Jennifer Stone reavivan Los Hechiceros de Waverly Place con emotivo reencuentro

Selena Gomez y Jennifer Stone, quienes dieron vida a las inseparables Alex Russo y Harper Finkle, protagonizaron un reencuentro íntimo y cargado de nostalgia que rápidamente conquistó a los fans de la icónica serie de Disney Channel.

La reunión tuvo lugar pocos días antes de las fiestas y quedó inmortalizada en una serie de imágenes compartidas por la propia Selena en sus redes sociales. En sus Instagram Stories del 22 de diciembre, la fundadora de Rare Beauty publicó una fotografía junto a Jennifer Stone, ambas luciendo gorros de Papá Noel a juego, en una escena sencilla pero profundamente simbólica para quienes crecieron con la serie. Sobre la imagen, Selena escribió un mensaje directo y afectuoso: “Te amo, Jen”.

Jennifer, de 32 años, no tardó en responder al gesto. La actriz republicó la fotografía en sus propias historias y contestó con la misma cercanía: “También te amo”. El intercambio confirmó que, más allá del paso del tiempo y de los distintos caminos profesionales, la amistad que nació en el set sigue intacta.

Te puede interesar: Alec Baldwin detalla haber tenido pensamientos suicidas tras el impacto devastador del caso Rust

Te puede interesar: North West abre su propia cuenta de Instagram pese a las críticas de Kanye West

El reencuentro no se limitó a una sola imagen. Selena, de 33 años, también compartió fotografías del archivo personal de la serie, tomadas durante el rodaje original. En una de ellas, la intérprete de Calm Down aparece con rulos en el cabello, mientras Jennifer posa fiel al estilo maximalista que caracterizaba a Harper. En otra, ambas se muestran relajadas y riendo entre escenas, un recordatorio visual del vínculo que construyeron durante años de grabaciones.

Este no ha sido un encuentro aislado en 2025. A lo largo del año, Gomez ha mantenido contacto cercano con varios de sus antiguos compañeros de reparto. De hecho, Jennifer Stone y David DeLuise, quien interpretó a Jerry Russo, estuvieron entre los invitados a la boda de Selena con el productor Benny Blanco en septiembre. Un mes antes, el grupo también se reunió para ver una reposición del programa mientras compartían un almuerzo, reforzando la conexión que los une desde la adolescencia.

Mientras los recuerdos del pasado siguen vivos, el universo de Wizards continúa expandiéndose. Sin embargo, no todo ha sido certeza para los seguidores del personaje de Alex Russo. En la nueva serie Wizards Beyond Waverly Place, estrenada en Disney+, el destino del personaje interpretado por Selena quedó en suspenso. En el final de la segunda temporada, emitido el 8 de octubre, Alex es arrojada a un portal oscuro sin una salida clara, dejando a los fans con más preguntas que respuestas.

Aun así, David Henrie, quien dio vida a Justin Russo y ahora comparte labores creativas en el proyecto, dejó entrever que la historia de Alex no ha concluido. Poco después de la emisión del episodio final, escribió en X: “Para que lo sepan, Alex Russo es más duro de lo que creen, y aún queda mucho por venir”. Y añadió: “Se están haciendo las preguntas correctas. Estén atentos, #WizardsBeyond nos tiene preparadas algunas sorpresas mágicas”.

Selena Gomez, que además de actriz participa como productora del renacimiento junto a Henrie, también se refirió a la experiencia de volver a este mundo que marcó su carrera. En declaraciones a Deadline en octubre, expresó el componente emocional del proyecto: “La verdad es que me ha dado mucha nostalgia”, afirmó. “Ha sido una experiencia maravillosa. Es muy divertido vernos pasar el testigo a una nueva generación”.

El reciente reencuentro con Jennifer Stone no solo celebró una amistad duradera, sino que reafirmó el impacto cultural de Los Hechiceros de Waverly Place. A más de una década de su estreno, la serie sigue conectando generaciones, demostrando que algunas historias y algunas amistades conservan su magia intacta con el paso del tiempo.