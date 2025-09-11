El Salvador vs Panamá| Autoridades salvadoreñas logran cambio de sede del partido al Cuscatlán

Sintoniza el partido entre panameños y salvadoreños el 10 de octubre a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass, YouTube (TVMAX PANAMÁ) y TVN Pass 96.5 fm.

Panamá/El partido que disputarán las selecciones de Panamá y El Salvador, en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, se realizará finalmente en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Esto lo confirmó Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de Deportes salvadoreño (INDES).

"Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de CONCACAF de nuestra selección mayor de fútbol rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre (10 vs Panamá y 14 vs Guatemala) se realicen en el Estadio Cuscatlán", plasmó el INDES en un comunicado difundido por Bukele en su cuenta de X.

El cotejo entre panameños y salvadoreños estaba programado para realizarse en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González debido a un concierto que la banda de rock estadounidense Guns N' Roses haría el 4 de octubre en el Cuscatlán.

Te puede interesar: Selección de Panamá calendario| Conoce las fechas y horas confirmadas de los próximos partidos en las Eliminatorias de Concacaf

"Este espectáculo musical se llevará a cabo en nuestro país, ese mismo día y bajo las mismas condiciones, pero en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González", se precisó en la nota.

El Estadio Cuscatlán es el coliseo que alberga los partidos oficiales de 'La Selecta' salvadoreña y, la realización del concierto, pocos días antes del partido ante el conjunto panameño, había generado malestar entre los fanáticos. Por tal motivo las autoridades de El Salvador realizaron las gestiones que derivaron en la decisión anunciada.

"Agradecemos también a la Comisión de Regularización de la FESFUT por todos los esfuerzos hechos ante la CONCACAF para poder alcanzar este fin", quedó manifestado en el comunicado.

El encuentro entre panameños y salvadoreños se jugará el viernes 10 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Panamá). Cuatro días después, El Salvador recibirá a Guatemala en el Cuscatlán en un juego programado para iniciar a las 9:00 p.m. (hora panameña).

Te puede interesar: La selección de Panamá Sub-20 calienta motores en Chile rumbo al Mundial FIFA

Panorama

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 disputó sus dos primeras jornadas. La primera fue entre el jueves 4 y viernes 5 de septiembre y la segunda entre el lunes 8 y martes 9.

Los resultados obtenidos en esas fechas por las selecciones que integran el Grupo A fueron los siguientes:

Jueves 4 de septiembre de 2025

Surinam 0-0 Panamá

Guatemala 0-1 El Salvador

Lunes 8 de septiembre de 2025

El Salvador 1-2 Surinam

Panamá 1-1 Guatemala

Te puede interesar: Gianmatteo Rousseau| Datos del Campeonato Mundial de Karting FIA 2025 donde competirá el piloto panameño

Con estos marcadores, Surinam es el actual líder del grupo con cuatro puntos y El Salvador es segundo con tres unidades. Panamá marcha tercero con dos puntos y Guatemala se ubica en el cuarto lugar con un punto tras el empate obtenido en el territorio panameño.

Ante esta realidad, esta es la proyección: