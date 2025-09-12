Michael Amir Murillo titular en el triunfo del Olympique Marsella en Ligue 1

El Salvador vs Panamá viernes 10 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/En el regreso de la Ligue 1 de Francia, el panameño Michael Amir Murillo fue titular indiscutible en la contundente victoria del Olympique de Marsella 4-0 sobre el Lorient, encuentro disputado este viernes en el Stade Vélodrome.

Protagonismo panameño

Murillo, quien viene de participar con la selección de Panamá en la fecha FIFA de septiembre, disputó los 90 minutos y dejó buenas sensaciones en defensa y salida de balón. El lateral derecho completó 75 toques de pelota, con una efectividad del 94% en sus pases (59/63), además de aportar en el juego ofensivo con un drible exitoso y dos incursiones en el área rival.

Según la evaluación de Flashscore, el panameño recibió una calificación de 7.4 puntos, destacando su solidez en la banda pese a no generar ocasiones claras de gol.

Goleada categórica

El Marsella dominó el encuentro de principio a fin con un 72% de posesión y un total de 15 remates, de los cuales ocho fueron directos al arco.

Los tantos fueron obra de:

El rival apenas generó peligro, registrando solo cuatro disparos y un 28% de posesión.

Próximo reto: debut en Champions League

El triunfo fortalece al Marsella de cara a su compromiso más esperado: el 16 de septiembre debutará en la UEFA Champions League ante el Real Madrid. Para Michael Amir Murillo será su primera experiencia en el torneo de clubes más importante del mundo, un reto que llega en gran momento tras sus recientes actuaciones tanto en la Ligue 1 como con la selección panameña.

