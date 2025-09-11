Panamá listo para brillar en Guatemala 2025 con cinco equipos de fútbol buscando el oro

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Comité Olímpico de Panamá se preparan con entusiasmo para los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, un evento crucial que marcará el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Con una delegación robusta, Panamá enviará cinco equipos que prometen dejarlo todo en la cancha en busca de la anhelada medalla de oro.

Desde el 18 al 30 de octubre, la Ciudad de Guatemala será el epicentro de la acción deportiva, donde 82 atletas panameños competirán en diversas modalidades del balompié. Las esperanzas de la nación canalera recaen en las siguientes selecciones:

• La Selección Sub-20 Masculina, una categoría fundamental para el desarrollo del talento joven.

• La Selección Femenina, mostrando el creciente poderío del fútbol femenino panameño.

• El Futsal Masculino, con la velocidad y técnica que caracteriza esta disciplina.

• El Futsal Femenino, que también buscará hacer historia en las canchas reducidas.

• El Fútbol Playa Masculino, donde la arena será el escenario de intensos duelos.

Actualmente, el ambiente en los campos de entrenamiento es de total concentración y esfuerzo. La Selección Sub-20 Masculina y el equipo de Futsal Femenino ya se encuentran inmersos en sus preparativos, trabajando arduamente para llegar en óptimas condiciones a las competencias.

Estos Juegos Centroamericanos no son solo una vitrina regional, sino también el primer gran escalón en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, otorgándoles una importancia estratégica.

Panamá se medirá con otras seis naciones centroamericanas: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala (país anfitrión), Honduras y Nicaragua, prometiendo una competencia vibrante y llena de pasión deportiva.

La FPF ha reiterado su compromiso con la preparación de estos atletas, buscando no solo el éxito en Guatemala, sino también sentar las bases para futuras glorias olímpicas.

Con información de FPF.

XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025: la gran fiesta del deporte regional

Los XII Juegos Deportivos Centroamericanos, oficialmente llamados XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, representan el evento multideportivo más importante del istmo. Organizados por la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) y avalados por el Comité Olímpico Internacional (COI), marcan el inicio del ciclo olímpico para cientos de atletas de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice.

Guatemala, que ya fue anfitriona en 1973, 1986 y 2001, vuelve a recibir la cita regional, ahora con la responsabilidad de albergar a más de 5,000 atletas en un evento que promueve unidad, talento y estilos de vida saludables.

Historia y antecedentes

Los Juegos Centroamericanos nacieron en 1973 y se celebran cada cuatro años. La edición XII tuvo un recorrido accidentado: inicialmente prevista para 2021, fue aplazada a 2022 en Guatemala y Costa Rica, pero finalmente cancelada por irregularidades en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG). Incluso, Guatemala fue suspendida de los Juegos Panamericanos 2023.

La historia cambió el 30 de noviembre de 2024, cuando Guatemala fue confirmada como sede única para 2025, con la oportunidad de redimirse y demostrar su capacidad organizativa.

Fechas y duración

Los juegos se celebrarán del 18 al 30 de octubre de 2025, con 13 días de competencia. La ceremonia de inauguración tendrá lugar el 18 de octubre en la Ciudad de Guatemala.

La antorcha centroamericana ya recorre la región desde septiembre, llevando un mensaje de paz y fraternidad, con paradas simbólicas en Costa Rica antes de llegar a Guatemala.

Sedes

El evento contará con 24 sedes en la Ciudad de Guatemala y 13 subsedes en distintos departamentos, con el objetivo de descentralizar y promover el desarrollo regional:

Quetzaltenango (Xela): atletismo y ciclismo.

atletismo y ciclismo. Escuintla: deportes acuáticos y de conjunto.

deportes acuáticos y de conjunto. Alta Verapaz: disciplinas de campo y montaña.

El anuncio fue confirmado en el Palacio de los Deportes durante la Asamblea de ORDECA.

Deportes y disciplinas

La edición 2025 marcará un récord histórico con 42 deportes en competencia. Entre ellos destacan:

Individuales: atletismo, boxeo, ciclismo, gimnasia, judo, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.

atletismo, boxeo, ciclismo, gimnasia, judo, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco. De equipo: baloncesto, fútbol, voleibol y waterpolo.

baloncesto, fútbol, voleibol y waterpolo. Novedades: e-sports , flag football , sambo y luchas .

, , y . Otros: béisbol, clavados, equitación, remo y surf.

Cabe destacar que sambo y luchas se disputarán en Honduras, mientras que e-sports y flag football tendrán lugar en Panamá.

Participación y preparativos

Atletas: más de 5,000 competidores . Costa Rica, por ejemplo, participará con 505 atletas en 37 deportes .

más de . Costa Rica, por ejemplo, participará con . Cuenta regresiva: el 10 de julio de 2025 , en Mixco Viejo , se encendió el Fuego Sagrado Centroamericano , marcando los 100 días previos . El acto fue presidido por la vicepresidenta Karin Herrera y transmitido en vivo por las plataformas oficiales.

el , en , se encendió el , marcando los . El acto fue presidido por la y transmitido en vivo por las plataformas oficiales. Presupuesto: alrededor de 150 millones de quetzales (unos 19 millones de dólares ), con apoyo del gobierno y la empresa privada.

alrededor de (unos ), con apoyo del gobierno y la empresa privada. Cobertura mediática: periodistas y medios debían acreditarse antes del 15 de agosto de 2025.

Importancia y legado

Más allá de la competencia, los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 buscan impulsar el desarrollo social, la inclusión juvenil y la integración regional. Guatemala apunta a dejar un legado en infraestructura deportiva, además de reforzar campañas nacionales contra la desnutrición y el sedentarismo.

“La transformación social también pasa por el deporte”, subrayó la vicepresidenta Karin Herrera, destacando el valor de esta cita histórica para el país y toda la región.

