Selección Sub-20 de Panamá inicia preparación para los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

El entrenador Felipe Baloy y su cuerpo técnico iniciaron esta semana con los entrenamientos en el COS Sports Plaza.

Panamá/La Selección Sub-20 Masculina de Panamá, bajo la dirección técnica del estratega Felipe Baloy, ha concluido exitosamente su primera semana de intensos entrenamientos con la mira puesta en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025.

Desde el COS Sports Plaza en Juan Díaz, esta escuadra alternativa, compuesta por 23 jóvenes promesas del plano local, se ha estado preparando para el desafío regional que se disputará del 18 al 30 de octubre en Ciudad de Guatemala. Las sesiones, celebradas de martes a jueves por las mañanas, del 9 al 11 de septiembre, vieron a Baloy y su cuerpo técnico, conformado por el asistente Wess Torres y el preparador físico Salvador Márquez, afinando cada detalle.

Es importante destacar que esta Selección Sub-20 es un segundo equipo, ya que el conjunto principal, liderado por el DT Jorge Dely Valdés, se encuentra en Chile en un campamento de preparación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. ¡Una muestra clara de la riqueza de talento en nuestras filas!

La hoja de ruta para los dirigidos por Baloy ya está marcada: continuarán con sus microciclos la próxima semana, entrenando del lunes 15 al miércoles 17 de septiembre, nuevamente en el COS Sports Plaza.

El camino en Guatemala no será fácil. Panamá ha quedado ubicado en el Grupo B de la disciplina de fútbol masculino, donde se enfrentará a las selecciones de Costa Rica y Honduras. El Grupo A lo conforman Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La meta es clara: los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales.

Pero los sueños van más allá de los Centroamericanos. Los equipos mejor clasificados en Guatemala asegurarán su boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, lo que a su vez es un paso crucial en el camino hacia los XX Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027.

Entre los talentos convocados para este primer microciclo figuran nombres como Luis Rodríguez del Atlético Nacional, Alberto Ruiz del Tauro FC, Juan Esquivel del CD Plaza Amador y Óscar Peñalba del Deportivo Árabe Unido, entre otros 23 jugadores que sudaron la camiseta en busca de la oportunidad.

¡La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) promete pronto anunciar los días de apertura para que los medios de comunicación puedan ser testigos de esta emocionante preparación!

Con información de FPF.

