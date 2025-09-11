Panamá lista para el sorteo del Mundial Femenino de Futsal FIFA 2025 en Filipinas

Panamá/¡Atención fanáticos del futsal! La emoción comienza a palpitar en Panamá con la cercanía del sorteo oficial de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025, un evento que marcará el inicio de la cuenta regresiva para este histórico torneo.

La delegación panameña partió este jueves 11 de septiembre rumbo a Manila, Filipinas, sede del sorteo. En representación de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) viajan Gabriel Estrada, Coordinador de la Selección de Futsal Femenino, y la Directora Técnica Amarelis de Mera, quienes llevarán la bandera tricolor a este importante acto.

El sorteo oficial se realizará el domingo 14 de septiembre a las 4:00 a.m. hora de Panamá (5:00 p.m. en Filipinas) y será organizado por la FIFA. Allí se definirán los grupos de la primera edición oficial del Mundial Femenino de Futsal, un hecho sin precedentes que elevará el prestigio del futsal femenino a nivel global.

La agenda de la delegación en Filipinas se extenderá hasta el 18 de septiembre. Además de participar en el sorteo, tendrán la oportunidad de visitar las sedes del torneo y los escenarios de entrenamiento el 16 de septiembre, en un recorrido clave para planificar todos los detalles logísticos y deportivos de la selección nacional.

La clasificación de Panamá fue posible gracias a su histórica actuación en el Premundial de Futsal de Concacaf, donde el conjunto nacional se consagró subcampeón del torneo. Un logro que marcó un antes y un después para el deporte femenino panameño.

Mientras tanto, el trabajo no se detiene en casa. Aunque la DT Amarelis de Mera se encuentra en Filipinas, la Selección Nacional Femenina de Futsal sigue entrenando bajo la dirección de la asistente técnica Sumara Samuels y el resto del cuerpo técnico. Las prácticas arrancaron el martes 9 de septiembre en el Mañanitas Country Club, con horario de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., y continuarán de forma constante durante septiembre y octubre.

El Mundial de Futsal Femenino de la FIFA 2025 se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades de Manila, Cebú y Dávao. Panamá, con ilusión y preparación, espera con ansias conocer su destino en la fase de grupos y demostrar en la cancha que está lista para competir en la élite.

Con información de FPF.

