Panamá llama a Preselección Sub-16 para preparación previa a Torneo UNCAF FIFA Forward

El técnico Leonardo Pipino llamó a 27 jugadores para el primer microciclo de entrenamientos.

Panamá/Bajo las órdenes del entrenador Leonardo Pipino, la preselección Sub-16 Masculina de Panamá se prepara para iniciar entrenamientos con miras al próximo Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward, a realizarse en Guatemala, del 1 al 8 de octubre.

La primera semana de entrenamientos iniciarán este lunes 15 de septiembre y se extenderán hasta al viernes 19 de septiembre, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Mañanitas Country Club, en Vía Tocumen.

Para este primer microciclo, Pipino llamó a un total de 27 jugadores.

El Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward marca el inicio del camino rumbo a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Panamá viene de terminar tercero en el pasado Torneo UNCAF Sub-16, que se realizó el año pasado en el mes de mayo en Costa Rica.

La FIFA dictaminó recientemente que los Mundiales Sub-17, de la categoría masculina, se jugarán todos los años del 2025 al 2029 en Catar.

Y para la primera edición, Panamá logró clasificar a la Copa Mundial Sub-17 Catar 2025, la cual se mantiene preparándose de cara a su debut el próximo 5 de noviembre en Doha, frente a la Sub-17 de Irlanda, en acción del grupo J.

Lista de convocados

Porteros

Miguel Ponce (Academia Costa del Este)

Luis Rodríguez (Sporting SM)

Anthony Araúz (CA Independiente)

Defensas

Samuel Romero (Dep Árabe Unido)

Dauriel Cerrud (Bocas FC)

Emanuel Edwards (CAI)

Ian Centella (Panamá City FC)

Johan Andrade (Club Deportivo del Este)

Andrés Quintero (Tauro FC)

Anderson Ojo (CD Universitario)

Elías Bustamante (Academia Costa del Este)

Volantes

Aarón Brathwaite (Dep Árabe Unido)

Kendrick Burton (Bocas FC)

Abdiel Gordón (Bocas FC)

Alfredo Maduro (Academia Costa del Este)

Steven Arboleda (Academia Costa del Este)

Joseph López (San Francisco FC)

Lucio Ceballos (Sporting SM)

Gabriel Quiroz (Tauro FC)

Dylan Martínez (Tauro FC)

Oliver Pinzón (CD Universitario)

Alexander Tull (CAI)

Johan Paterson (Alianza FC)

Delanteros

Andrés Castillo (CAI)

Thiago Chalmers (CD Plaza Amador)

Erick Ramos (CD Plaza Amador)

Henry Bósquez (Veraguas United)

UNCAF FIFA Forward

Los torneos UNCAF FIFA Forward son competiciones organizadas por la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) en colaboración con el programa FIFA Forward de la FIFA, orientadas al desarrollo del fútbol en Centroamérica, especialmente en categorías juveniles y femeninas.

Estos torneos combinan los esfuerzos de UNCAF con el programa FIFA Forward para organizar competencias en categorías formativas (juveniles) y femeninas, con los siguientes objetivos:

Proporcionar partidos competitivos a selecciones nacionales de Centroamérica en categorías Sub‑16, Sub‑17, Sub‑19, etc., tanto masculino como femenino.

Fomentar el desarrollo técnico, táctico y la experiencia internacional para jugadoras y jugadores jóvenes en la región.

Servir como preparación para torneos más grandes, como premundiales de CONCACAF, campeonatos internacionales juveniles, y mundiales juveniles.

También hay torneos interclubes femeninos bajo ese esquema, para clubes de la región, no solo selecciones nacionales.

Información de FPF