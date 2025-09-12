Antonio Rüdiger| Real Madrid reporta la baja del jugador alemán en reactivación de LaLiga

El tiempo que estará de baja no ha sido especificado por el club blanco.

España/El defensa central alemán Antonio Rüdiger sufre una lesión muscular en el muslo, anunció este viernes su club, el Real Madrid, sin precisar el tiempo de baja, aunque la prensa española habla de varias semanas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda", informó el club español en un breve comunicado.

La lesión, concluyó el comunicado del Madrid, está "pendiente de evolución".

El jugador alemán se lesionó en el entrenamiento de este viernes, un día antes del partido que el equipo dirigido por Xabi Alonso disputará ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Según el diario AS, Rüdiger sufre una ruptura "grave" y podría estar unos dos meses de baja.

La lesión del central de 32 años, que venía de disputar dos partidos casi enteros con su selección, ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, se une a las de Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy.

El Real Madrid es líder en LaLiga con tres victorias en tres partidos, 9 puntos, los mismos que el Athletic de Bilbao.

Trayectoria

Ficha

Nombre completo: Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger Nacido el 3 de marzo de 1993 en Berlín, Alemania

Altura: alrededor de 1,90 m

alrededor de 1,90 m Posición: defensa central

Formación juvenil

Comenzó en clubes pequeños en Berlín : VfB Sperber Neukölln, Tasmania Berlin, Neuköllner Sportfreunde, Hertha Zehlendorf

: Más tarde pasó a la cantera de Borussia Dortmund (2008‑2011) antes de moverse a VfB Stuttgart.

Logros / Palmarés

Algunos de los títulos más importantes que ha ganado:

Con Chelsea : Champions League, Europa League, la FA Cup, Supercopa de la UEFA, Mundial de Clubes , etc.

: , etc. Con Real Madrid : LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopas de Europa, Mundiales de Clubes .

: . Con Alemania: Confederaciones 2017.

Selección nacional

Es internacional con Alemania desde 2014 .

desde . Fue convocado para varios torneos importantes: ganó la Copa de las Confederaciones en 2017 ; también participó en la Copa del Mundo 2018, la Eurocopa , etc.

; también participó en la la , etc. Fue elegible para Alemania o Sierra Leona por su madre, pero optó por Alemania desde joven.

Estilo de juego

Algunos rasgos destacados:

Defensa central con buena presencia física , fuerte en duelos aéreos .

con buena , fuerte en . Agresividad, velocidad, capacidad de recuperación .

. También se le reconoce por su salida de balón, distribución, capacidad para intervenir en diferentes esquemas defensivos.

Situación reciente / desafíos

Desde su llegada a Real Madrid en 2022, se ha mantenido como un jugador importante, aunque ha habido algunas lesiones.

en 2022, se ha mantenido como un jugador importante, aunque ha habido algunas lesiones. Recientemente sufrió una lesión en el muslo .

. Continuamente participa con la selección alemana.

