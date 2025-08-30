EN VIVO| Real Madrid vs Mallorca: Liga española - jornada 3

España/El Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu en un duelo correspondiente a la jornada 3 de LaLiga, con el objetivo de mantener su paso perfecto en el arranque de la temporada. Los de Xabi Alonso llegan con dos victorias consecutivas y buenas sensaciones, especialmente por el nivel mostrado por Kylian Mbappé, cuyos goles han sido fundamentales en esos triunfos.

Por su parte, el Mallorca busca dar la sorpresa en la capital y sumar sus primeros puntos importantes fuera de casa. Hasta ahora solo tienen un empate en dos juegos y le ha costado encontrar el gol en este inicio de campaña.

Los blancos han comenzado con paso firme, mostrando una plantilla sólida a pesar de las bajas por lesión como Jude Bellingham. El Real Madrid se perfila como claro favorito en su casa, en el estadio Santiago Bernabéu. Además, cuenta con un mediocampo sólido con jugadores que se consolidan en la plantilla como Arda Güler y Eduardo Camavinga.

El Mallorca espera aprovechar alguna contra o jugada a balón parado para hacer daño al Real Madrid. Esto le daría la posibilidad de salir del Bernabéu con su primera victoria de la campaña tras perder ante el Barcelona (0-3)y empatar con el Celta de Vigo (1-1) en las dos jornadas anteriores.

En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado cuatro y el Mallorca uno. En el último encuentro en el Bernabéu, los blancos golearon 4-1 con una actuación destacada de Federico Valverde y Vinícius Jr.