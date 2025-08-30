Cecilio Waterman sella con gol victoria de Coquimbo Unido antes unirse a la Selección de Panamá

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Chile/Cecilio Waterman marcó el gol que necesitó Coquimbo Unido para vencer a Huachipato, por 1 a 0, este sábado en la Liga de Primera de Chile.

El delantero panameño concretó la anotación cuando apenas transcurrían dos minutos de partido. Eso bastó para que el equipo pirata sumara los tres puntos.

Lionel Altamirano fue expulsado con tarjeta roja al minuto 14 lo que dejó a Huachipato con 10 jugadores.

Este resultado consolida al Coquimbo Unido como líder del torneo chileno con 53 puntos en 22 partidos. Mientras que Waterman acumula ocho goles en 20 encuentros disputados en dicha liga.

Después de este partido, se espera que Waterman se reporte con la Selección de Fútbol de Panamá que jugará sus dos primeros partidos de la Ronda Final en las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam, el jueves 4 de septiembre, y Guatemala, el lunes 8.

Estadísticas

Waterman fue titular y se mantuvo en la cancha hasta el minuto 71 cuando fue sustituido por Nicolás Johansen. Tiempo que le fue suficiente para anotar el único gol del partido.

Según el portal de estadísticas 365 Scores, su desempeño se resume de la siguiente manera:

Ataque

Total Remates: 2

2 Remates a Puerta: 1

1 Remates Fuera: 1

1 Fueras de Juego: 0

0 Pases claves: 0

0 Pases en el último tercio: 2

2 Pases hacia atrás: 4

4 Pases completados: 7/10 (70%)

7/10 (70%) Toques: 19

19 Faltas recibidas: 1

1 Grandes ocasiones convertidas: 1

Defensa

Faltas cometidas: 1

1 Posesiones ganadas en el último tercio: 2

2 Posesiones perdidas: 7

7 Regateado: 0

0 Despejes: 2

2 Intercepciones: 0

0 Recuperación de la posesión: 3

3 Duelos aéreos (ganados): 1/2 (50%)

1/2 (50%) Duelos en el suelo (ganados): 1/2 (50%)

Datos del club

Coquimbo Unido es un club de fútbol profesional de Chile, con sede en la ciudad de Coquimbo, Región de Coquimbo. Fue fundado el 30 de agosto de 1958 y es ampliamente reconocido por su identidad pirata, en alusión al pasado histórico de la ciudad con corsarios y piratas.

📆 Fundación y primeros años (1958 - 1962)

Fundado el 30 de agosto de 1958 , como resultado de la fusión de clubes locales.

, como resultado de la fusión de clubes locales. En 1959 se integró a la Asociación Central de Fútbol (ACF), ingresando a la Segunda División (actual Primera B).

(ACF), ingresando a la (actual Primera B). Desde el comienzo, el club adoptó los colores amarillo y negro, inspirados en el equipo uruguayo Peñarol.

⚽ Ascenso a Primera División

En 1962 , Coquimbo Unido logró el ascenso a Primera División por primera vez.

, Coquimbo Unido logró el por primera vez. Su primera etapa en la máxima categoría fue difícil y tuvo altibajos.

🏆 Época dorada en los 90

La década de 1990 marcó uno de los mejores momentos en la historia del club.

En 1991 , Coquimbo Unido fue subcampeón del fútbol chileno , su mejor campaña histórica.

, Coquimbo Unido fue , su mejor campaña histórica. Gracias a ese logro, clasificó por primera vez a un torneo internacional: la Copa Libertadores de 1992 .

. En esa participación compitió en fase de grupos con equipos chilenos y bolivianos, pero no avanzó más allá de esa instancia.

📉 Descensos y retornos

El club ha experimentado varios descensos y ascensos entre la Primera División y la Primera B.

entre la Primera División y la Primera B. En 2004 descendió y pasó varios años en la B.

descendió y pasó varios años en la B. Regresó a Primera en distintas etapas, siendo una especie de "equipo ascensor".

⭐ Últimos años y regreso internacional

En 2018 , Coquimbo fue campeón de la Primera B , logrando un nuevo ascenso.

, Coquimbo fue , logrando un nuevo ascenso. En 2019 , hizo una gran campaña en Primera División, clasificando a la Copa Sudamericana 2020 .

, hizo una gran campaña en Primera División, clasificando a la . En la Sudamericana 2020 , hizo historia llegando a semifinales , eliminando a equipos como Estudiantes de Mérida y Junior de Barranquilla, antes de caer ante Defensa y Justicia (Argentina), que sería el campeón.

, hizo historia llegando a , eliminando a equipos como Estudiantes de Mérida y Junior de Barranquilla, antes de caer ante Defensa y Justicia (Argentina), que sería el campeón. Ese mismo año, sin embargo, descendió por una polémica decisión administrativa, pese a no estar último en la tabla ponderada.

🔄 Ascenso y actualidad