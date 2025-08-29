Eliminatorias Concacaf 2025 calendario| Surinam vs Panamá cambia de hora. Aquí los detalles

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Surinam y Guatemala, los días 4 y 8 de septiembre, a través de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/A menos de una semana de que se realice el partido entre las selecciones de Panamá y Surinam, en la Ronda Final de las Eliminatorias al Mundial 2026, la Concacaf registró un cambio en la hora de realización de ese encuentro.

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol divulgó este viernes el calendario oficial de las dos primeras jornadas de esa instancia y en ella se muestra que el encuentro entre panameños y surinameses se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (hora de Panamá). Por lo tanto ese encuentro se disputará dos horas antes del horario establecido inicialmente.

Las dos jornadas, correspondientes al mes de septiembre, se jugarán desarrollarán entre el 4 y 9 de ese mes.

Te puede interesar: Eliminatorias Concacaf 2025 - Selección de Panamá| Thomas Christiansen: "Siento que ha llegado el momento. Estamos preparados para lo que viene"

Calendario oficial de septiembre

Jueves 4 de septiembre de 2025

Surinam vs Panamá (Estadio Franklin Essed/ 4:30 p.m.)

Guatemala vs El Salvador (Estadio Cementos Progreso/ 9:00 p.m.)

Viernes 5 de septiembre de 2025

Bermuda vs Jamaica (Bermuda National Sports Centre/ 5:00 p.m.)

Trinidad y Tobago vs Curazao (Estadio Hasely Crawford / 7:00 p.m.)

Nicaragua vs Costa Rica (Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua/ 9:00 p.m.)

Haití vs Honduras (Estadio Ergilio Hato/ 7:00 p.m.)

Formato

La Ronda Final contará con partidos de ida y vuelta dentro cada grupo, y cada equipo jugará seis partidos (tres en casa y tres de visita) durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán a un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026.

Al concluir el ciclo de clasificación, la región de Concacaf podría, por primera vez, estar representada por hasta ocho equipos en una Copa del Mundo de la FIFA masculina.

Te puede interesar: F1| Lando Norris domina los ensayos libres del Gran Premio de Países Bajos

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para las Asociaciones Miembro de Concacaf incluye un total de tres rondas y comenzó en marzo de 2024. En la etapa inicial, los cuatro equipos peor clasificados compitieron por dos lugares disponibles en la Segunda Ronda.

La Segunda Ronda contó con los dos ganadores de la Primera Ronda y las 28 Asociaciones Miembro restantes de la Confederación que también son Miembros de la FIFA (excluyendo a los tres anfitriones de la Copa del Mundo).

El juego comenzó en junio del año pasado con los primeros treinta partidos y concluyó esta semana. Cada equipo jugó un total de cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, y los ganadores y segundo lugares de grupo avanzaron a la Ronda Final.

Información de Concacaf