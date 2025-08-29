Copa Centroamericana 2025 calendario| Panamá presente en cuartos de final: ¿Cuáles son los juegos, fechas y horas de esa fase?

Plaza Amador y Sporting San Miguelito son los representantes panameños que se mantienen en la pelea dentro del certamen regional.

Estados Unidos/Tras la conclusión de la fase de grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de los cuartos de final, con los partidos de ida programados para el 23 al 25 de septiembre y los decisivos partidos de vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.

La tercera edición de la competencia regional comenzó a finales de julio con una fase de grupos de 20 clubes. Durante cinco semanas, cada club jugó un total de cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, y los dos primeros de cada grupo avanzaron a la fase de eliminación directa. Estos ocho clubes son (la tabla de clasificaciones de la fase de grupos están disponibles aquí):

Grupo A: CD Plaza Amador (PAN), LD Alajuelense (CRC)

CD Plaza Amador (PAN), LD Alajuelense (CRC) Grupo B: Sporting San Miguelito (PAN), Real CD España (HON)

Sporting San Miguelito (PAN), Real CD España (HON) Grupo C: FC Motagua (HON), CS Cartaginés (CRC)

FC Motagua (HON), CS Cartaginés (CRC) Grupo D: Club Olimpia Deportivo (HON), Club Xelajú MC (GUA)

Formato fase de eliminación directa

La fase de eliminación directa incluye cuartos de final, play-in, semifinales y una final, y todas las rondas incluyen partidos de ida y vuelta.

Para determinar los enfrentamientos de los cuartos de final y el camino de cada club hacia la final, los cuatro ganadores de grupo se clasificaron del 1 al 4 y los segundos del 5 al 8 según su desempeño en la fase de grupos, con el mejor clasificado frente al peor clasificado.

Ganadores de Grupo

1. CD Plaza Amador (12 pts, +5 gd)

2. Club Olimpia Deportivo (10 pts, +8 gd)

3. FC Motagua (8 pts, +4 gd)

4. Sporting San Miguelito (7 pts, -1 gd)

Segundos lugares de grupo

5. Club Xelajú MC (9 pts, +5 gd)

6. LD Alajuelense (9 pts, +2 gd)

7. CS Cartaginés (7 pts, +9 gd)

8. Real CD España (6 pts, +2 gd)

Enfrentamientos cuartos de final

CF1: CD Plaza Amador vs Real CD España

CF2: Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC

CF3: Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés

CF4: FC Motagua vs LD Alajuelense

Los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales y asegurarán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2026 (consulte la lista de clubes ya clasificados aquí). Los cuatro cuartofinalistas perdedores avanzarán al play-in de la Copa Centroamericana, donde se enfrentarán por los dos últimos lugares centroamericanos en la Copa de Campeones del próximo año.

El campeón del torneo recibirá un pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, mientras que los clasificados restantes ingresarán a la competencia en la primera ronda.

Calendario

*Los horarios de inicio figuran en ET (local) y el club local aparece primero

Partidos de ida

Martes 23 septiembre 2025

22:00 (20:00) LD Alajuelense vs FC Motagua - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Miércoles 24 septiembre 2025

22:00 (20:00) Club Xelajú MC vs Sporting San Miguelito - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

22:00 (20:00) Real CD España vs CD Plaza Amador - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Jueves 25 septiembre 2025

22:00 (20:00) CS Cartaginés vs Club Olimpia Deportivo - Estadio Fello Meza, Cartago, CRC

Partidos de vuelta

Martes 30 septiembre 2025

22:00 (20:00) FC Motagua vs LD Alajuelense - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON

Miércoles 1 octubre 2025

20:00 (19:00) CD Plaza Amador vs Real CD España - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Jueves 2 octubre 2025

20:00 (19:00) Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC - Estadio Universitario, Penenoné, PAN

22:15 (20:15) Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON

Semifinales & Play-In: 21–23 octobre y 28–30 octubre, 2025

Final: 25–27 noviembre y 2–4 diciembre, 2025