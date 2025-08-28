Copa Centroamericana 2025| Plaza Amador vs Alianza: 'Leones' panameños pasan a cuartos de final como reyes del Grupo A

El actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol ratifica su buen momento con una clasificación sin derrotas a la siguiente fase del torneo centroamericano

Panamá/La Copa Centroamericana de Concacaf 2025 continuó con una victoria de CD Plaza Amador por 1-0 ante Alianza FC en el Grupo A el miércoles en el Estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, Panamá.

Alianza tuvo una oportunidad temprana para adelantarse en el minuto 7, pero el intento de Alejandro Henríquez se fue apenas por encima.

Carlos Salazar estuvo cerca de darle la ventaja a los visitantes en el minuto 13, con un remate de derecha que salió desviado por el poste izquierdo.

Alberto Quintero tuvo dos intentos para los locales. Primero, al 17’, con un disparo dentro del área que fue bloqueado, seguido de un cabezazo en el 34’ que pasó apenas por encima del travesaño.

Everardo Rose marcó el gol del triunfo en el minuto 40, enviando el balón al fondo de la red desde el centro del área. Fue su cuarto gol en esta edición del torneo.

Samuel Castañeda registró dos atajadas y consiguió su primera portería imbatida en la presente edición.

Con la victoria, Plaza Amador aseguró el primer lugar del Grupo A con un perfecto récord de 4-0-0 y 12 puntos.

Alianza FC finalizó en la cuarta posición del grupo con cuatro puntos y un registro de 1-1-2, concluyendo su participación en la edición 2025.

Alajuelense sigue la lucha

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con Liga Deportiva Alajuelense obteniendo una victoria 1-0 ante Antigua GFC en el Grupo A, el miércoles en el Estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica.

Kenyel Michel tuvo una buena oportunidad para adelantar a Alajuelense al minuto 18, pero su disparo desde la derecha del área fue desviado y pegó en la red lateral.

Óscar Castellanos estuvo cerca de anotar para Antigua con un disparo de larga distancia al 27’, pero el remate fue contenido por el portero de Alajuelense, Washington Ortega.

Anthony Hernández marcó el gol del triunfo al 83’ con un cabezazo tras un centro preciso de John Ruiz.

Ortega finalizó el partido con cuatro atajadas y logró su segundo arco en cero consecutivo en el torneo.

Con la victoria, el actual campeón LD Alajuelense aseguró su clasificación a los Cuartos de Final como segundo lugar del Grupo A con récord de 3-0-1 y nueve puntos.

Antigua GFC terminó en tercer lugar del grupo con cuatro puntos y un registro de 1-1-2, concluyendo su participación en la edición 2025.

Información de Concacaf