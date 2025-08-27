Copa Centroamericana 2025| Cartaginés vs CAI: 'Vikingos' panameños sucumben en Cartago y se despiden del torneo

El Club Atlético Independiente buscaba en Costa Rica la victoria que necesitaba para avanzar a cuartos de final.

Costa Rica/La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con el CS Cartaginés logrando una victoria 4-0 sobre el Club Atlético Independiente en el Grupo C, el martes en el Estadio José Rafael "Fello" Meza en Cartago, Costa Rica.

Johan Venegas adelantó a los locales en el minuto 33 al convertir un penal con un disparo colocado al rincón inferior derecho.

Los Brumosos duplicaron la ventaja en el 45+2’ gracias a Marco Ureña. Luis Flores envió un pase largo por encima de la línea defensiva, que Ureña convirtió con un potente remate al ángulo superior derecho.

Venegas firmó su doblete en el 79’ con una definición de derecha dentro del área, alcanzando así cinco goles en el torneo.

Douglas López selló el resultado en el 90+4’ con una gran jugada individual, colocando el balón en el ángulo superior izquierdo. Mauro Quiroga dio la asistencia.

El portero de Cartaginés, Kevin Briceño, tuvo una actuación sólida, concluyendo el encuentro con dos atajadas y su segunda portería imbatida.

Con esta victoria, Cartaginés aseguró su boleto a los Cuartos de Final como segundo lugar del Grupo C con récord de 2-1-1 y siete puntos.

CAI finalizó en la cuarta posición del grupo con seis puntos y récord de 2-0-2, concluyendo su participación en la edición 2025.

Adiós repentino

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con un empate sin goles entre el Deportivo Saprissa y el FC Motagua en el Grupo C, el martes en el Estadio Ricardo Saprissa en San Juan de Tibás, Costa Rica.

Gerson Torres tuvo una oportunidad tempranera para los locales al minuto 6, pero su remate dentro del área fue bloqueado por Marcelo Santos.

Joseph Mora intentó desde fuera del área al 39’, pero el balón terminó en las manos de Luis Ortiz.

John Kleber probó desde larga distancia al 50’, pero el guardameta de Saprissa, Esteban Alvarado, detuvo el disparo.

Te puede interesar: Mundial de Béisbol U18 2025| Panamá presenta selección que afrontará el torneo en Japón

Kendall Waston generó peligro al 65’ con un cabezazo dentro del área que fue contenido por Ortiz.

Ambos porteros terminaron el encuentro con dos atajadas cada uno y su segunda portería en cero en esta edición.

Los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera jugaron por el Saprissa.

El empate le bastó a Motagua para asegurar el primer lugar del Grupo C con ocho puntos y un invicto de 2-2-0.

Saprissa finalizó su participación en la tercera posición con siete puntos y un registro de 2-1-1. Como resultado, los Morados quedan eliminados de la edición 2025, mientras que su compatriota CS Cartaginés se quedó con el segundo puesto gracias a la diferencia de goles.

Información de Concacaf