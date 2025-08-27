MLB resultados| Edmundo Sosa: El panameño se luce pese a derrota ante Mets

Los Yankees, con el panameño José Caballero, enfrentarán a los Medias Blancas en un partido del béisbol de las Grandes Ligas que se realizará el domingo 31 de agiosto a la 1:00 p.m. por TVMAX

Estados Unidos/Los peloteros panameños Edmundo Sosa, José Caballero e Iván Herrera participaron con sus respectivos equipos en la jornada del martes en el béisbol de las Grandes Ligas.

Sosa jugó en la segunda base, bateó dos hits en tres turnos y empujó una carrera en el partido que los Phillies de Filadelfia perdieron ante los Mets de Nueva York, por 6 carreras a 5.

Pete Alonso impulsó dos anotaciones en ese juego por los Mets que suman dos triunfos seguidos esta semana en el Citi Field de Queens, aledaño al complejo tenístico donde se está disputando el Abierto de Estados Unidos.

Participó en la victoria

Los Yankees de Nueva York derrotaron el martes 5x1 a los Nacionales de Washington de la mano del veterano Giancarlo Stanton, que impulsó todas las carreras, y del lanzador dominicano Luis Gil.

El abridor ponchó a cinco bateadores visitantes en sus cinco entradas en la lomita, en las que sólo cedió la carrera de Robert Hassell III que abrió el marcador en el tercer inning.

En la parte baja de esa entrada, Stanton comenzó a bombardear a la novena que dirige el venezolano Miguel Cairo con un batazo de 120 metros con las bases llenas.

La bomba hubiera sido un Grand Slam en 20 canchas de las Grandes Ligas, pero en el Yankee Stadium se estrelló contra el muro y se quedó en un doble de tres carreras.

Cody Bellinger, Paul Goldschmidt y Aaron Judge pasaron por el plato para poner por delante a los locales.

El propio Stanton, de 35 años, selló el triunfo con un jonrón de dos carreras en el sexto episodio.

Stanton "golpea la pelota más fuerte que nadie que haya visto jamás. Es muy impresionante y divertido de ver", le alabó Bellinger.

El panameño José Caballero defendió el jardín derecho y recibió una base por bola para el equipo del Bronx.

Los Yankees, vigentes subcampeones de la Serie Mundial, encadenan tres victorias seguidas con las que recuperan terreno en la división Este de la Liga Americana.

El sector sigue liderado por los Azulejos de Toronto, que tienen 4 victorias de ventaja sobre los Medias Rojas de Boston y 4,5 sobre los Yankees.

Buen desempeño

Iván Herrera se mantiene como bateador designado de los Cardenales de San Luis. El panameño pegó de 2-1 en la derrota de su equipo ante los Piratas de Pittsburgh, 8 por 3.

De su lado, los Bravos de Atlanta se desquitaron ante los Marlins de Miami con una paliza 11x2.

Tras caer el lunes por un escueto 2x1, los bates de Atlanta tronaron con dos jonrones del curazoleño Ozzie Albies y con dos hits y una carrera remolcada por el venezolano Ronald Acuña Jr.