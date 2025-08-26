MLB calendario| Conoce cuándo será el día inaugural y cuáles serán los juegos y fechas clave de la temporada 2026

Los Yankees, con el panameño José Caballero, enfrentarán a los Medias Blancas en un partido del béisbol de las Grandes Ligas que se realizará el domingo 31 de agiosto a la 1:00 p.m. por TVMAX

Estados Unidos/Los Yankees de Nueva York visitarán a los Gigantes de San Francisco en marzo próximo en la jornada inaugural más tempranera de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano, según el calendario de 2026 presentado este martes.

Los Yankees y los Gigantes se enfrentarán en el Oracle Park de San Francisco el 25 de marzo, con una serie de 14 partidos programados para el día siguiente, lo que supone la fecha inaugural más prematura de la historia de las Mayores, aunque en otros países se han disputado jornadas inaugurales antes.

El 96º Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas se llevará a cabo el 14 de julio en Filadelfia, que acoge las festividades por primera vez desde 1996.

La temporada regular del próximo año también contará con otro fin de semana de rivalidades, del 15 al 17 de mayo, con enfrentamientos como el de los Yankees y los Mets de Nueva York, los Cachorros y los Medias Blancas de Chicago, los Dodgers y los Angelinos de Los Ángeles, y los Rangers de Texas y los Astros de Houston.

Los juegos interligas incluirán rivalidades tan destacadas como la de los Dodgers contra los Yankees del 17 al 19 de julio o la de los Yankees contra los Cachorros del 31 de julio al 2 de agosto.

Los Cachorros chocarán ante los Medias Rojas de Boston del 25 al 27 de septiembre para concluir la campaña de las Grandes Ligas, y Boston enfrentará antes a los Cardenales de San Luis del 10 al 12 de abril.

Los Bombarderos del Bronx recibirán a los Mets del 11 al 13 de septiembre, conmemorando el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Los Atléticos seguirán jugando el año que viene sus partidos como locales en Sacramento, California, pero disputarán seis encuentros en un estadio de ligas menores en Las Vegas, mientras se construye su nuevo estadio en Nevada.

Los A's se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee del 8 al 10 de junio y a los Rockies de Colorado del 12 al 14 de junio en Las Vegas.

Sistema de competencia

Estructura

Ligas y divisiones

La MLB se divide en dos ligas principales, cada una con tres divisiones:

a) Liga Americana

División Este

División Central

División Oeste

b) Liga Nacional

División Este

División Central

División Oeste

Cada liga tiene 15 equipos, para un total de 30 equipos.

Temporada regular

Duración

Generalmente de finales de marzo/principios de abril hasta principios de octubre.

Número de juegos

162 partidos por equipo.

Calendario

Los equipos juegan principalmente contra rivales de su misma división .

. También juegan contra equipos de otras divisiones de su misma liga y tienen una parte del calendario llamada "interliga" donde enfrentan equipos de la liga opuesta.

donde enfrentan equipos de la liga opuesta. Desde 2023, todos los equipos juegan contra todos los demás al menos una vez por temporada (mayor interliga que antes).

Playoffs

Desde 2022, el formato de playoffs incluye a 12 equipos:

Seis equipos por liga :

: 3 campeones de división

3 equipos con el mejor récord restante (wild cards)

Estructura

Serie de Comodines (Wild Card Series): Participan 4 equipos por liga (3 comodines + el campeón de división con el peor récord). Es una serie al mejor de 3 juegos (todos en casa del mejor clasificado). Serie Divisional (Division Series - LDS): Los dos mejores campeones de división de cada liga avanzan directo a esta fase. Serie al mejor de 5 juegos. Serie de Campeonato de Liga (LCS): Los ganadores de las Series Divisionales compiten por el título de liga. Serie al mejor de 7 juegos. Serie Mundial (World Series): Se enfrentan el campeón de la Liga Americana y el campeón de la Liga Nacional. Serie al mejor de 7 juegos.

Desempates

Si dos o más equipos terminan empatados en la clasificación, se utilizan criterios de desempate (como récord en duelos directos, récord dentro de la división, etc.).

(como récord en duelos directos, récord dentro de la división, etc.). Desde 2022 ya no se juegan partidos extras de desempate (juegos 163), todo se resuelve con estadísticas.

Otros datos