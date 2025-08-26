Eliminatorias Concacaf 2025| Ismael Díaz dijo esto sobre la Selección de Panamá, el club León y un reto que le lanzó Blas Pérez

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

México/Ismael Díaz vive una nueva etapa en su carrera profesional con el León FC de México. Mientras sigue su adaptación en ese equipo, refexiona sobre la realidad que ha vivido con la Selección de Panamá que se apresta a jugar en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Según Díaz, tanto en la selección panameña como en otros conjuntos de Centroamérica se ha dado un crecimiento que se demuestra con los jugadores que han incursionado en ligas de varias latitudes y con los técnicos mejor capacitados. Esta realidad genera un cambio de mentalidad en los equipos y eso trae una mayor competitividad entre ellos.

"Las selecciones han crecido, especialmente las centroamericanas. Hay cada vez más jugadores en ligas importantes y cada vez mejores técnicos que en esas selecciones, manifestó el delantero panameño en una conferencia de prensa del León. "Son cosas que ayudan al jugador a crecer, le cambian la mentalidad. Le ayudan a entender que podemos ir de tú a tú con otras selecciones. Lo he vivido mucho en Panamá donde simplemente con un cambio de mentalidad que puede traer una persona, te ayuda a crecer", agregó.

Díaz tiene dos goles anotados y una asistencia en tres partidos jugados con el León durante la presente temporada de la Liga MX de México. El jugador confiesa que ha tenido que adaptarse a un estilo de juego diferente al que ya está acostumbrado con la selección panameña.

"En el tema de la selección, la idea que tiene el técnico es la de un buen trato del balón donde la segunda o tercera opción es tirar al arco. Es un tecnico que le gusta salir jugando. Acá la idea es un poco diferente, donde se manejan opciones y una de ella podría ser tirar a profundidad", indicó el jugador. "El extremo es desgastante. Es de mucha intesidad por eso trato de adaptarme y dar lo mejor para el equipo", indicó.

El 'Príncipe', apodo con el que se conoce al jugador, fue el máximo goleador de la Copa Oro 2025 al anotar seis goles en cuatro partidos jugados con la selección panameña. Ahora está a la espera de un posible llamado para afrontar los juegos del clasificartorio mundialista ante Surinam y Guatemala, los días 4 y 8 de septiembre.

El reto

Mientras la conferencia de prensa del León estaba en curso, hubo un momento especial entre Díaz y el ex jugador de la selección panameña, Blas Pérez.

Ismael recibió un teléfono celular y, al otro lado de la línea, estaba Pérez quien le saludó y luego le hizo una pregunta y le lanzó un reto. La interrogante trató acerca de la adaptación que ha tenido con el club de Guanajuato y la recepción que tuvo al momento de su llegada el pasado 24 de julio.

"La recepción en los primeros días ha sido muy buena en todo sentido. El club me ha acogido bien, la ciudad la voy conociendo", señaló. "Gracias a Dios mi familia está aquí, nos estamos acomodando para poder disfrutar esta nueva experiencia", añadió.

En cuanto al reto, Pérez le comentó a Díaz que en su ciclo como jugador del León, en los años 2010 y 2011, anotó 19 goles por lo tanto le retó a superar esa cifra.

"Va a ser difícil. Pero más allá de lo difícil que pueda ser, es importante. Me gusta ponerme retos para crecer, primero como persona y después como jugador. Vamos a ver si podemos superar esa marca de Blas Pérez, hacia allá vamos", puntualizó.