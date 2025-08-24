Ismael Díaz: El panameño marcó el único gol de León ante Pachuca en la Liga MX

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

México/En su estadio, el Nou Camp, León firmó una igualdad 1-1 con el Pachuca en el partido de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 de la liga mexicana y que marcó retorno del astro colombiano James Rodríguez.

El 10 ingresó al campo en el minuto 61, luego haberse perdido los dos partidos anteriores debido a una molestia muscular en la pierna izquierda.

Los Tuzos tomaron ventaja al minuto 13 con un penalti que el neerlandés-marroquí Oussama Idrissi cobró con potencia casi al centro del arco de Oscar García, que manoteó el balón pero no pudo evitar el 1-0.

La Fiera consiguió el 1-1 también con un penal ejecutado por el panameño Ismael Díaz. Al 45+6, el Príncipe mandó la pelota al ángulo inferior derecho y superó el lance del guardameta Carlos Moreno.

Con la paridad, León es noveno con siete enteros y Pachuca es segundo con 13.

Con fuerza

Con un disparo letal del argentino Lucas Ocampos y un gol olímpico del español Sergio Canales, Monterrey goleó 3-0 al Necaxa este sábado en el estadio BBVA.

La victoria de los Rayados, dirigidos por el español Domènec Torrent, comenzó a tomar forma al minuto 15 cuando Ocampos marcó el 1-0 con un cañonazo desde fuera del área.

Seis minutos más tarde, el Mago Canales cobró un tiro de esquina al primer palo que se transformó en el 2-0 debido a un descuido del delantero colombiano Díber Cambindo, que defendía ese poste.

El defensa español Sergio Ramos sentenció al 59 la contienda en Guadalupe, Nuevo León, con un penalti cobrado con suavidad hacia el ángulo inferior izquierdo.

El arquero argentino Ezequiel Unsain adivinó la dirección del tiro, pero no pudo atajar el chute del excapitán del Real Madrid.

Con este resultado, Monterrey tomó el liderato con 15 puntos, mientras que Necaxa se quedó en la decimoquinta casilla con cinco unidades.

Correa e Ibáñez salvan a Tigres

En su visita al estadio El Encanto de Mazatlán, en Sinaloa, los Tigres rescataron de forma agónica un empate 2-2 con goles de los argentinos Ángel Correa y Nicolás Ibáñez.

Al minuto 21, el defensa argentino Facundo Almada adelantó 1-0 a los Cañoneros del Mazatlán con un remate de cabeza al filo del área chica.

Antes del descanso, al 45+1, Correa emparejó 1-1 para los felinos al rematar un balón rechazado por el portero Ricardo Gutiérrez.

En cuanto comenzó el segundo tiempo, al 46, el atacante brasileño Fábio Gomes fue proyectado con un pase profundo y definió el 2-1 para los Cañoneros ante el guardameta argentino Nahuel Guzmán, quien falló en su intento de puntear la pelota.

Se jugaba el 90+10 cuando el Toro Ibáñez decretó el 2-2 con un disparo de media vuelta desde los linderos del área.

El panameño Edgar Yoel Bárcenas fue titular y jugó todo el partido por el Mazatlán.

Con este empate, Tigres, eliminado con dos goles del delantero uruguayo Luis Suárez en cuartos de final de la Leagues Cup el miércoles, es sexto con 10 puntos y el Mazatlán es 12° con seis unidades.