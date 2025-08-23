Michael Amir Murillo y el Olympique Marsella se reponen ante París FC en la Ligue 1

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Francia/El Olympique de Marsella, derrotado en la primera jornada en Rennes, reaccionó este sábado en la segunda fecha de la Ligue 1 al ganar 5-2 en casa al París FC, un recién ascendido a la élite del campeonato francés.

La victoria marsellesa vino con susto incluido, ya que después de distanciarse 2-0 en el marcador con un tanto de penal del inglés Mason Greenwood (minuto 18) y otro del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (25), el París FC equilibró el pulso por medio de Ilan Kebbal (28) y Moses Simon (58).

Aubameyang fue el encargado de empezar a apagar el incendio al poner de nuevo al Marsella por delante, con el 3-2 provisional en el 73, antes de que el danés Pierre-Emile Hojbjerg (81) y el joven Robinio Vaz (90+6) sellaran el 5-2 definitivo.

Greenwood llegó a fallar un penal en esa recta final, en el 85.

La victoria tiene efecto balsámico para un Marsella que ha tenido un inicio de temporada convulso con la derrota de la primera jornada ante el Rennes, que vino acompañada además de una pelea en el vestuario entre dos jugadores, Adrien Rabiot y Jonathan Rowe, que han quedado por ello como transferibles en el mercado.

El París FC terminó siendo claramente superado y sigue sin puntuar desde su estreno en la élite, ya que también cayó en la primera jornada, en aquel caso contra el Angers.

Estadísticas

El panameño Michael Amir Murillo fue titular y jugó todo el partido por el Olympique Marsella.

Según el sitio web de estadística, 365 Scores, este fue su desmpeño:

Ataque

Total Remates: 0

0 Fueras de Juego: 0

0 Asistencias esperadas: 0.09

0.09 Pases claves: 1

1 Grandes chances: 1

1 Pases en el último tercio: 5

5 Pases hacia atrás: 13

13 Pases completados: 47/50 (94%)

47/50 (94%) Pases largos completados: 3/4 (75%)

3/4 (75%) Centros: 1/3 (33%)

1/3 (33%) Toques: 72

72 Faltas recibidas: 0

Defensa

Faltas cometidas: 3

3 Posesiones perdidas: 9

9 Regateado: 0

0 Despejes: 3

3 Intercepciones: 0

0 Recuperación de la posesión: 4

4 Barridas ganadas: 2/2 (100%)

PSG hizo el trabajo

Un solitario tanto del español Fabián Ruiz sirvió al Paris Saint-Germain para sacar adelante (1-0) su duelo ante el Angers.

Era el primer partido para el PSG en su estadio, el Parque de los Príncipes, desde que a finales de mayo se proclamó campeón de Europa por primera vez en su historia.

Todavía en fase de rodaje tras ser subcampeón del Mundial de Clubes en julio y empezar algo más tarde su preparación del nuevo curso, el PSG suma 6 puntos de 6 posibles, ya que en la primera fecha se impuso 1-0 en el campo del Nantes.

Si en ese partido Luis Enrique había hecho rotaciones, unos días después de haber ganado en Udine (Italia) la Supercopa de Europa al Tottenham, esta vez el técnico español presentó su once en principio ideal, con la única excepción de la ausencia del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Dominó durante mucho tiempo, sin frutos, e incluso Ousmane Dembelé falló un penal en el minuto 27.

Tuvo que ser el volante español Fabián Ruiz (50) el encargado de conseguir el único gol, que desatascó la situación y terminó permitiendo al campeón francés sumar los tres puntos.

El PSG logró vencer a pesar de que no amplió la cuenta y tuvo que sufrir hasta el pitido final por no haberse puesto a resguardo con un segundo tanto.