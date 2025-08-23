Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá termina su participación en la cita continental

La segunda versión de evento juvenil de América llega a su fin

Paraguay/Panamá tuvo actividad en el ultimo día de competencias de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La delegación panameña participó en el golf y el karate para cerrar su participación en la cita juvenil panamericana.

Golf

Juan José Rodríguez y Carlos Sacre completaron este sábado los nueve hoyos restantes de la tercera ronda del torneo realizado en el Asunción Golf Club.

Rodríguez terminó la tercera ronda con 78 golpes, lo que equivale a seis sobre el par de la cancha. Con ese registro totalizó 244 impactos (+28) por lo que terminó la competencia en el puesto 25.

Sacre registró 93 golpes (21 sobre par) tras completar la tercera ronda. Esa marca le permitió alcanzar los 274 impactos (+58) en tres rondas disputadas. De esa manera culminó la competencia en la posición 31.

Karate

Edwin Castillo compitió por Panamá en la modalidad de kumite, categoría de -60 kilogramos, en el karate masculino de los II Juegos Panamericanos Junior.

Castillo participó en tres combates de la ronda eliminatoria. En el primero enfrentó al Jean Dorta, quien lo superó por 3-2. El segundo fue ante Hermes Moreno quien lo venció por 10-2 y el tercero contra el ecuatoriano Anthony Tamayo quien le derrotó por 6-5.

Balance final

Panamá culminó su participación en los II Juegos Panamericanos Junior con cuatro medallas que se desglosan de la siguiente manera:

La delegación panameña estuvo integrada por 34 atletas que compitieron en 14 disciplinas deportivas. Estos fueron:

Acuáticos – Natación 🏊🏻‍♀️

Emily Santos

María Castillo

Andrey Villarreal

Julio César Rodríguez

Atletismo 🏃🏾‍♀️

Ivana Mc Farlane

Miguel Ángel Aronátegui

Ciclismo 🚴🏽‍♀️

Noemy Atencio

Michael Caballero

Esgrima 🤺

Isaac Dorati

Gimnasia Artística 🤸🏽‍♀️

Aylin Goon Lan

Susan Madera

Ana Lucía Beitia

María Rojas

André Llamas

Golf 🏌🏻‍♂️

Juan José Rodríguez

Carlos Sacre

Judo 🥋

Julieta Escobar

Karate 🥋

Edwin Castillo

Levantamiento de Pesas 🏋🏽‍♀️

Kelly Aparicio

Lucha 🤼‍♀️

Yusneiry Agrazal

Jeanice Mejía

Royglen Temple

Manuel Brown

Sadath Ortega

Wilfredo Steven López

Patinaje 🛼

Camila García De Paredes

Taekwondo 🥋

Ian Romero

Brenda Brooks

Tiro Deportivo

María Moreno

Patrick Taylor

Triatlón 🏃🏾‍♂️🏊🏻‍♀️🚴🏻‍♂️

Iker Batista

Oliver Batista

María Jimena Ansin

Liska Arteaga

