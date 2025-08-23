Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá termina su participación en la cita continental
La segunda versión de evento juvenil de América llega a su fin
Paraguay/Panamá tuvo actividad en el ultimo día de competencias de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
La delegación panameña participó en el golf y el karate para cerrar su participación en la cita juvenil panamericana.
Golf
Juan José Rodríguez y Carlos Sacre completaron este sábado los nueve hoyos restantes de la tercera ronda del torneo realizado en el Asunción Golf Club.
Rodríguez terminó la tercera ronda con 78 golpes, lo que equivale a seis sobre el par de la cancha. Con ese registro totalizó 244 impactos (+28) por lo que terminó la competencia en el puesto 25.
Sacre registró 93 golpes (21 sobre par) tras completar la tercera ronda. Esa marca le permitió alcanzar los 274 impactos (+58) en tres rondas disputadas. De esa manera culminó la competencia en la posición 31.
Karate
Edwin Castillo compitió por Panamá en la modalidad de kumite, categoría de -60 kilogramos, en el karate masculino de los II Juegos Panamericanos Junior.
Castillo participó en tres combates de la ronda eliminatoria. En el primero enfrentó al Jean Dorta, quien lo superó por 3-2. El segundo fue ante Hermes Moreno quien lo venció por 10-2 y el tercero contra el ecuatoriano Anthony Tamayo quien le derrotó por 6-5.
Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá muestra empeño en la viga de equilibrio y la pista de patinaje
Balance final
Panamá culminó su participación en los II Juegos Panamericanos Junior con cuatro medallas que se desglosan de la siguiente manera:
- Una de oro obtenida en la natación por Emily Santos en los 100 metros estilo pecho.
- Una de plata obtenida en la natación por Emily Santos en los 200 metros estilo pecho.
- Una de bronce obtenida en la esgrima por Isaac Dorati en la modalidad de espada.
- Una de bronce obtenida en la lucha, estilo libre, por Yusneiry Agrazal en la categoría de-53 kilogramos.
La delegación panameña estuvo integrada por 34 atletas que compitieron en 14 disciplinas deportivas. Estos fueron:
Acuáticos – Natación 🏊🏻♀️
- Emily Santos
- María Castillo
- Andrey Villarreal
- Julio César Rodríguez
Atletismo 🏃🏾♀️
- Ivana Mc Farlane
- Miguel Ángel Aronátegui
Ciclismo 🚴🏽♀️
- Noemy Atencio
- Michael Caballero
Esgrima 🤺
- Isaac Dorati
Gimnasia Artística 🤸🏽♀️
- Aylin Goon Lan
- Susan Madera
- Ana Lucía Beitia
- María Rojas
- André Llamas
Golf 🏌🏻♂️
- Juan José Rodríguez
- Carlos Sacre
Judo 🥋
- Julieta Escobar
Te puede interesar: MLB resultados| Juan Soto aporta a victoria de Mets ante Bravos con su jonrón 32
Karate 🥋
- Edwin Castillo
Levantamiento de Pesas 🏋🏽♀️
- Kelly Aparicio
Lucha 🤼♀️
- Yusneiry Agrazal
- Jeanice Mejía
- Royglen Temple
- Manuel Brown
- Sadath Ortega
- Wilfredo Steven López
Patinaje 🛼
- Camila García De Paredes
Taekwondo 🥋
- Ian Romero
- Brenda Brooks
Tiro Deportivo
- María Moreno
- Patrick Taylor
Triatlón 🏃🏾♂️🏊🏻♀️🚴🏻♂️
- Iker Batista
- Oliver Batista
- María Jimena Ansin
- Liska Arteaga