Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá muestra empeño en la viga de equilibrio y la pista de patinaje

Paraguay/La delegación de Panamá concentró su actividad, durante la tarde de este viernes, en tres disciplinas deportivas. Dos de ellas con posibilidades de aumentar su cuenta de medallas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Ana Lucía Beitia llevó los colores panameños a la final de la viga de equilibrio, rama femenina, en la gimnasia artística. Fue la primera de ocho participantes que disputaban la medalla de oro en ese aparato.

Durante su rutina, Beitia aplicó un salto que le hizo perder el equilibrio al punto de bajar de la viga. Retomó su presentación y, tras culminarla, recibió de los jueces la puntuación de 10.966, la que resulta de la suma de 6.566 puntos en ejecución y 4.4 en dificultad.

La estadounidense Charleigh Bullock (12.533 pts.) se quedó con la medalla de oro. Su compatriota Addalye Van Grinsven (12.400 pts.) se adjudicó la presea de plata y la brasileña Isabel Aguilar (12.266 pts.) se colgó la de bronce.

Patinaje artístico

Por segundo día consecutivo, la patinadora panameña Camila García de Paredes salió a la pista del Velódromo de Asunción para continuar con su participación. Esta vez en la competencia de Danza Libre femenina.

Con la canción 'Until Death Do Us Part' de Audiomachine, la panameña llevó adelante una rutina en la que mostró sus destrezas y el progreso que ha tenido tras semanas de entrenamiento. Al final recibió una calificación de 51.30 puntos por lo que quedó en el séptimo lugar. La medalla de oro fue para Lia Iwasaki que terminó primera con 78.31 puntos. Las preseas de plata y bronce fueron para la peruana Paloma García (77.48 pts.) y la colombiana María Muñoz (75.23 pts.).

La puntuación de Camila es producto de la suma de las 26.54 unidades obtenidas en la puntuación total de elementos técnicos (TES) y los 24.76 registrados en la puntuación total de componentes del programa (PCS).

Su evaluación de esta contienda (51.30 pts.) sumada a las 40.21 unidades que obtuvo en la rutina de Danza Estilo equivale a un total de 91.51 puntos por lo que supera su marca personal.

Te puede interesar: Mundial 2026| Donald Trump anuncia fecha y lugar del sorteo de grupos para la Copa del Mundo

Golf

Los Juan Rodríguez y Carlos Sacre compitieron en la segunda ronda del golf masculino que se llevaron a cabo en el Asunción Golf Club.

En la segunda ronda, Rodríguez ocupó el puesto 29 con 88 golpes (16 sobre par) y Sacre culminó esa fase en 92 impactos (20 sobre par).

Ambos golfistas volverán a la cancha el sábado 23 de agosto. Sacre comenzará su participación a las 8:00 a.m. junto al trinitense Jerseem Boodram y Rodríguez empezará 22 minutos después con el argentino Estanislao Maradei y el jamaiquino Trey Williams.

Todos los participantes tendrán su tee de salida en el hoyo 10.

Actividad matutina

Panamá tuvo acción en el triatlón por equipos, específicamente en los relevos mixtos, cuyo evento se realizó en la Ciudad de Encarnación, Paraguay.

María Jimena Ansin, Liska Arteaga, Iker Batista y Oliver Batista integraron el colectivo panameño que culminó la competencia con tiempo de 1 hora, 38 minutos y 7 segundos.

Con su desempeño, el conjunto panameño quedó en el duodécimo lugar de la clasificación final de la prueba.

Por otra parte, la participación de Panamá en la lucha de los Panamericanos Junior culminó este viernes con Wilfredo Steven López quien compitió en el estilo libre masculino, categoría -65 kilogramos.

López combatió en los cuartos de final con el venezolano Víctor Parra quien lo venció por 0-10.

El balance final de la delegación panameña en esta disciplina deportiva fue una medalla de bronce obtenida por Yusneiry Agrazal.

Además, Kelly Aparicio representó a Panamá en la prueba de levantamiento de pesas, categoría de 69 kilogramos - rama femenina-.

La oriunda de la provincia de Veraguas levantó 81 kilogramos en arranque y 100 kilogramos en envión para un suma total de 181 kilogramos.

Aparicio culminó su participación con el octavo lugar en su categoría.

Lo próximo para Panamá

El sábado 23 de agosto es el último día de competencias en los II Juegos Panamericanos Junior y, antes de la clausura, la delegación panameña participará en las siguientes disciplinas deportivas.