Copa Centroamericana 2025| Sporting San Miguelito vs Herediano: 'Académicos' de Panamá sellan su boleto a cuartos de final

El representante panameño tomó a Penonomé como el lugar donde aseguró un puesto en la próxima fase del torneo.

Panamá/ La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con la victoria 2-0 de Sporting San Miguelito sobre CS Herediano en el Grupo B, el jueves en el Estadio Universidad Latina en Llano Marín, Panamá.

Yair Jaén abrió el marcador al minuto 44 con un golazo de tiro libre que puso en ventaja al conjunto panameño.

Joseph Cox amplió la diferencia al 64’ desde el punto penal para el 2-0 definitivo.

Marcos de León sumó cuatro atajadas y logró su primera portería imbatida de la edición 2025.

Con este resultado, Sporting San Miguelito alcanzó siete puntos y se colocó en el primer lugar del grupo antes de la última jornada. El club panameño aseguró su boleto a los cuartos de final y cerrará la fase de grupos el próximo jueves como visitante ante Real España.

CS Herediano es cuarto en el grupo con tres unidades y buscará terminar entre los dos primeros cuando reciba a CSD Municipal también el jueves.

Estadísticas

Posesión

Sporting SM: 46,1%

46,1% Herediano: 53,9%

Porcentaje de éxito en los duelos

Sporting SM: 55,1%

55,1% Herediano: 44.9%

Duelos aéreos ganados

Sporting SM: 51,7 %

51,7 % Herediano: 48,3%

Intercepciones

Sporting SM: 7

7 Herediano:12

Fueras de juego

Sporting SM: 1

1 Herediano: 2

Tiros de esquina

Sporting SM : 2

: 2 Herediano: 4

El torneo

Panorama general

Se trata de la tercera edición del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al Champions Cup 2026 . Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda.

del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al . Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda. El torneo se disputa del 29 de julio al 4 de diciembre de 2025, incluyendo fase de grupos y rondas eliminatorias

Fase de grupos

Sorteo de grupos : realizado el 3 de junio de 2025 , definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno

: realizado el , definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno Fase de grupos (partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita):

(partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita): Jornada 1: 29–31 de julio

Jornada 2: 5–7 de agosto

Jornada 3: 12–14 de agosto

Jornada 4: 19–21 de agosto

Jornada 5: 26–28 de agosto

Distribución de los equipos participantes :

: Grupo A : LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC

: LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC Grupo B : Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC

: Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC Grupo C : Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC

: Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC Grupo D: Olimpia, Xelajú, Real Estelí, Águila, Hércules

La fase de grupos continúa hasta finales de agosto, luego habrá cuartos de final en septiembre/primeros de octubre, semifinales y play‑in en octubre y la gran final en noviembre/diciembre.

Información de Concacaf