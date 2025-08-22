FIBA Americup 2025| Panamá vs Puerto Rico: La 'Roja sin Mangas' comenzó su participación en el torneo continental de baloncesto

El certamen tiene como sede el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua

Nicaragua/La Selección de Baloncesto de Panamá se estrenó este viernes en la FIBA Americup de baloncesto con su partido ante Puerto Rico que se realizó sobre el tabloncillo del Polideportivo Alexis Argüello de la ciudad de Managua, Nicaragua.

El equipo panameño tuvo dificultades para establecer una ofensiva efectiva ante un conjunto puertorriqueño que dominó en los rebotes y marcó diferencia en la zona pintada. De esta manera, la 'Roja sin Mangas' se llevó la derrota por marcador de 59 a 93.

Luis Rodríguez Jr. anotó 15 puntos y Guillermo Navarro agregó 10 para ser los dos únicos jugadores panameños que alcanzaron los dos dígitos. Ezequiel Bell, con nueve unidades y seis rebotes, y Gil Atencio (7 pts. y seis rebotes) aportaron al conjunto de Panamá.

Ismael Romero lideró a Puerto Rico con 15 puntos, nueve rebotes y dos asistencias. Gian Clavell y George Conditt IV agregaron 14 y 12 unidades, respectivamente.

De esta forma, el colectivo panameño sufrió su primera derrota y volverá a la cancha el sábado 23 de agosto para enfrentar a Canadá desde las 10:10 p.m. (hora de Panamá).

Estadísticas generales

El resultado entre panameños y puertorriqueños se vio reflejado en las estadísticas que mostramos a continuación:

Puntos

Panamá: 59

59 Puerto Rico: 93

Rebotes

Panamá: 27

27 Puerto Rico: 46

Rebotes ofensivos

Panamá: 8

8 Puerto Rico: 16

Rebotes defensivos

Panamá: 19

19 Puerto Rico: 30

Asistencias

Panamá: 8

8 Puerto Rico: 23

Robos de balón

Panamá: 5

5 Puerto Rico: 13

Tapones

Panamá: 5

5 Puerto Rico: 2

Pérdidas de balón

Panamá: 19

19 Puerto Rico: 12

Faltas personales

Panamá: 19

19 Puerto Rico: 17

Además el elenco puertorriqueño aprovechó las pérdidas de balón las que convirtió en 26 puntos, mientras que los panameños solo concretaron 11 unidades en esas situaciones.

Los boricuas marcaron 17 puntos en segundas oportunidades sobre 7 de los panameños. También dominaron en la pintura con 46 unidades ante 11 del combinado canalero.

En cuanto a los suplentes, los de Puerto Rico anotaron un total de 37 puntos frente a 12 de los de Panamá.

El torneo

La FIBA Americup es el principal torneo de selecciones nacionales de baloncesto en América, organizado por la FIBA Américas, la zona continental de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). A lo largo de su historia, ha servido tanto como campeonato continental como torneo clasificatorio para eventos mundiales y olímpicos.

Origen y evolución

Inauguración: El torneo fue fundado en 1980 bajo el nombre de Campeonato FIBA Américas .

El torneo fue fundado en bajo el nombre de . Nuevo nombre: A partir de 2017, el torneo cambió oficialmente su nombre a FIBA AmeriCup.

Formatos y frecuencia

1980–2015: Se jugaba cada 2 años , sirviendo también como clasificatorio para el Mundial FIBA y los Juegos Olímpicos .

Se jugaba cada , sirviendo también como . Desde 2017: Se juega cada 4 años y ya no es clasificatorio; la FIBA reorganizó sus sistemas de clasificación con "ventanas" de partidos internacionales.

Importancia del torneo