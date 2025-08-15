Ligue 1| Michael Amir Murillo: Olympique Marsella tropieza ante Rennes en arranque de temporada en Francia

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Francia/El Rennes, que jugó una hora de partido con un hombre menos, fue capaz de ganar 1-0 al Marsella, este viernes en el partido que abrió la temporada 2025-2026 de la Ligue 1 francesa.

Un tanto de Ludovic Blas en el 90+1 dejó los tres puntos en Bretaña y recompensó a un Rennes que batalló contra viento y marea desde que se quedó con diez jugadores por la expulsión del marroquí Abdelhamid Aït Boudlal en el 31.

Blas había comenzado el partido como suplente y había entrado en el partido apenas seis minutos antes.

El Marsella, vigente subcampeón del torneo, fue el claro dominador del juego pero falló en la ejecución y llegó a enviar el balón al palo en dos ocasiones.

Mason Greenwood fue perfectamente controlado por su excompañero de equipo Quentin Merlin y no pudo ser el líder ofensivo que el Olympique necesitaba para salir victorioso de este primer compromiso liguero.

El Rennes había tenido varias ocasiones antes del tanto de Blas, principalmente al contragolpe, pero hasta el descuento el arquero argentino Gerónimo Rulli las había desbaratado con éxito.

El vigente campeón y gran favorito, el París Saint-Germain, cerrará el domingo esta primera jornada, rindiendo visita al Nantes.

El PSG llegará a ese partido tras conquistar el miércoles su primer título oficial del nuevo curso, superando en la tanda de penales de la Supercopa de Europa al Tottenham inglés en Udine (Italia).

Desempeño

El jugador panameño Michael Amir Murillo fue parte del onceno titular del Marsella y estuvo en la cancha hasta el minuto 77. Luego fue sustituido por Ulisses García.

Según el portal de estadísticas, 365 Scores, así fue su desempeño en la cancha.

Ataque

Goles esperado: 0.03

0.03 Total Remates: 1

1 Remates a Puerta: 1

1 Remates Fuera: 1

1 Pelotas al poste: 1

1 Fueras de Juego: 0

0 Asistencias esperadas: 0.01

0.01 Pases claves: 0

0 Pases en el último tercio: 1

1 Pases hacia atrás: 7

7 Pases completados: 30/37 (81%)

30/37 (81%) Pases largos completados: 1/1 (100%)

1/1 (100%) Toques: 48

48 Faltas recibidas: 1

Defensa

Faltas cometidas: 1

1 Posesiones perdidas: 9

9 Regateado: 0

0 Despejes: 0

0 Intercepciones: 0

0 Recuperación de la posesión: 5

La calificación de Murillo, según 365 Scores, fue de 6.9 puntos.

Resultado y próximos partidos

Viernes 15 de agosto

Rennes 1 vs Marsella 0

Blas (90+1)

Sábado 16 de agosto

Lens vs Lyon

Mónaco vs Le Havre

Niza vs Toulouse

Domingo 17 de agosto

Brest vs Lille

Angers vs París FC

Metz vs Estrasburgo

Auxerre vs Lorient

Nantes vs París Saint-Germain