EN VIVO| Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025: Aruba (Caribe) vs Panamá

La representación panameña afronta su segundo partido de la cita orbital

Panamá, Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025
Panamá, Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025 / Little League

Estados Unidos/La pasión por el béisbol se vive en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos), donde se disputa la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. En esta fecha, las representaciones de Panamá y el Caribe miden fuerzas en el Volunteer Stadium.

El elenco panameño, originario de Vacamonte, provincia de Panamá Oeste, tratará de dar un paso más en su cometido de llegar a la final internacional con una victoria la que también buscará la representación caribeña que está integrada por jugadores infantiles de Santa Cruz, Aruba.

Este es el primer partido de los caribeños, pero es el segundo para Panamá que debutó con una victoria de 7 carreras por 2 sobre Australia el miércoles 13 de agosto.

Alineaciones confirnadas

Ambos equipos presentan 14 jugadores en sus respectivas listas. Según las reglas de la competencia todos deben consumar al menos un turno al bate.

Las alineaciones de esos conjuntos son las siguientes:

Panamá

  1. Eric Rodríguez
  2. Emanuel Flores
  3. Anthoni Castillo
  4. Daniel Barrios
  5. Alvis Araúz
  6. Ángel Bonilla
  7. Eugenio Barrios
  8. Arath Zeballos
  9. Jean Jaén
  10. Isaac Dufau
  11. Matías Villalobos
  12. Alan Díaz
  13. Dylan Aguilera
  14. Josmar Planes

Aruba (Caribe)

  1. Anthony Santos
  2. Arnold Gismar Martha
  3. Diliano Raven
  4. Isaac Arendsz
  5. Emerson Mercado
  6. Jeter Filiciana
  7. Prinze Kingsale
  8. Liam Peña Caraballo
  9. Cayden Fraser
  10. Josiah Koolman
  11. Zaylon Dreischor
  12. Rylan Quandt
  13. Jay-Sell Girón
  14. Jayderick Wederfoor

