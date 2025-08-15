Martín Krug| El panameño es mencionado entre los canteranos inscritos por el Levante para la liga española

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:00 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

España/El joven defensor panameño Martín Krug fue nombrado por el técnico del Levante, Julián Calero, entre los jugadores de la filial de ese equipo que serán inscritos para afrontar la temporada 2025-2026 de la liga española.

Calero explicó en una conferencia de prensa que el club está en el proceso de inscribir a 22 jugadores, cuatro provenientes de la cantera, y Krug está entre ellos.

"Somos 22 los que podemos venir, cuatro de ellos del filial. Está Martín (Krug), 'Nacho', 'Paquito' y Joan... los chicos de la cantera. El resto son 18 jugadores más que, en principio vendrán convocados", manifestó.

La inscripción de Krug le da la oportunidad de participar con el equipo del Levante en cualquier partido en la primera división del fútbol español.

Perfil

Orígenes y trayectoria formativa

Nacimiento y nacionalidad : Martín Wilhelm Krug nació el 9 de julio de 2006 en Chicago, Estados Unidos. Posee doble nacionalidad —estadounidense por su nacimiento y panameña por parte de madre— y eligió representar a Panamá en el ámbito internacional.

: Martín Wilhelm Krug nació el 9 de julio de 2006 en Chicago, Estados Unidos. Posee doble nacionalidad —estadounidense por su nacimiento y panameña por parte de madre— y eligió representar a Panamá en el ámbito internacional. Formación inicial : Comenzó a jugar fútbol en la iProSkills Academy de Chicago desde los 5 años, donde destacó como capitán incluso en categorías inferiores.

: Comenzó a jugar fútbol en la iProSkills Academy de Chicago desde los 5 años, donde destacó como capitán incluso en categorías inferiores. Transición a Europa: En 2022, se trasladó a España para unirse a la cantera del Levante UD. Ahí continuó su formación en las categorías inferiores, hasta ser promovido en verano de 2024 al filial Atlético Levante en la Tercera Federación (tercera división española).

Estilo de juego y características

Krug se destaca principalmente como defensa central . Es valorado por su tranquilidad , precisión y habilidad para marcar el ritmo desde atrás , además de una excelente capacidad de anticipación .

se destaca principalmente como . Es valorado por su , y habilidad para , además de una excelente capacidad de . Su versatilidad le permite también desempeñarse como mediocampista defensivo , aportando cobertura y salida limpia desde líneas posteriores.

, aportando cobertura y salida limpia desde líneas posteriores. Con una imponente estatura de 1,92 m, combina físico y técnica, mostrando una notable madurez defensiva a su corta edad.

Evolución en competiciones

Selecciones juveniles :

: Participó en el Campeonato Sub‑17 de la Concacaf 2023 , siendo pieza clave en la zaga.

, siendo pieza clave en la zaga. Fue convocado para la Copa Mundial Sub‑17 de 2023 , disputando varios partidos en la fase de grupos.

, disputando varios partidos en la fase de grupos. En el Campeonato Sub‑20 de Concacaf 2024 , jugó 4 partidos y ayudó a que Panamá clasificara al Mundial Sub‑20 .

, jugó 4 partidos y ayudó a que Panamá clasificara al . Selección absoluta :

: Debutó con la selección mayor de Panamá el 16 de junio de 2024 ante Paraguay, ingresando desde el banco en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez .

el 16 de junio de 2024 ante Paraguay, ingresando desde el banco en el . Fue parte del grupo provisional para la Copa América 2024 y convocado también para las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2024–25, donde Panamá terminó subcampeón.

Proyección y expectativas