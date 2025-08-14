El evento se realizará entre el 17 y 19 de agosto

Panamá/Luego de 10 años de que se realizó su última edición, la Copa Latina vuelve con la participación de cuatro países que se enfrentarán sobre el tabloncillo de la Arena Roberto Durán.

Osvaldo Henríquez, fiscal de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), dio detalles en TVMAX Deportes sobre lo que será el certamen que contará con la participación de las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay y el anfitrión Panamá.

El calendario del torneo es el siguiente:

5:30 p.m. – Brasil vs Uruguay

8:00 p.m. – Panamá vs Argentina

6:30 p.m. – Argentina vs Brasil

9:00 p.m. – Panamá vs Uruguay

6:30 p.m. – Uruguay vs Argentina

9:00 p.m. – Panamá vs Brasil

En la jornada del 17 de agosto estará como invitado especial Donovan Mitchell, jugador de raíces panameñas que milita con los Cleveland Cavaliers en la NBA. Él formará parte de la ceremonia de salto inicial previa al juego de fondo de la fecha entre Argentina y Panamá.

El torneo sevirá de preparación para los equipos partcipantes que estarán en la FIBA Americup 2025 que se realizará del 22 al 31 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.