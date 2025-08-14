Panamá compite en Juegos Mundiales Chengdú 2025

Dos atletas han defendido los colores patrios en esa ciudad de China

China/Eric Anel Acosta y Yacqueline Arosemena compitieron por Panamá en los XII Juegos Mundiales que se realizan entre el 7 y el 17 de agosto en Chengdú, China.

Acosta participó este jueves en la modalidad de duatlón donde finalizó en el lugar 21 de 34 atletas al culminar la prueba en 1 hora, 19 minutos y 37 segundos. El ganador fue el francés Benjamin Choquert.

La competencia inició con una carrera a pie de 2.5 kilómetros. Luego hubo un recorrido de 30 kilómetros en bicicleta y culminó con una carrera similar a la primera de de 2.5 kilómetros.

Participó primero

Arosemena estrenó la participación panameña en el evento cuando salió, el pasado lunes 11 de agosto, salió a competir en el torneo de jiu-jitsu.

La panameña estuvo en el Grupo B de la división de -57 kilogramos en la modalidad fighting, y fue superada en los dos combates que disputó. Esto le impidió acceder a las semifinales.

Arosemena perdió ante la alemana Sophie Buscher la danesa Rebekka Dahl quienes fueron las finalistas del certamen.

El evento

Los Juegos Mundiales (en inglés, The World Games) son un evento deportivo internacional que reúne disciplinas no incluidas en el programa principal de los Juegos Olímpicos. Son organizados por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA, por sus siglas en inglés), con el respaldo del Comité Olímpico Internacional (COI).

Características principales

Frecuencia: Se celebran cada 4 años , un año después de los Juegos Olímpicos de verano.

Se celebran cada , un año después de los Juegos Olímpicos de verano. Primera edición: En 1981 , en Santa Clara, Estados Unidos.

En , en Santa Clara, Estados Unidos. Deportes participantes: Incluyen deportes como:

Incluyen deportes como: Karate (cuando no está en los JJ. OO.)

Squash

Billar

Escalada deportiva

Patinaje artístico y de velocidad

Ultimate frisbee

Salvamento deportivo

Deportes de combate como muay thai, sambo o sumo

Deportes de precisión como tiro con arco de campo

Y muchos otros que no tienen cabida en el programa olímpico tradicional.

Objetivos

Promover deportes emergentes o menos conocidos.

Servir como plataforma para que algunas disciplinas puedan ganar reconocimiento internacional, e incluso aspirar a ser incluidas en futuras ediciones de los Juegos Olímpicos (como fue el caso del karate o la escalada deportiva).

La edición anterior se realizó en Birmingham, Estados Unidos, entre el 7 y 17 de julio de 2022.

Los deportes

Duatlón

El duatlón es una disciplina deportiva de resistencia que combina carrera a pie y ciclismo, en ese orden, y se realiza sin interrupciones. Es similar al triatlón, pero no incluye la natación.

Su formato es: una primera carrera a pie, ciclismo y una segunda carrera a pie.

Modalidad fighting

Es una modalidad de combate uno contra uno, donde los atletas obtienen puntos al realizar técnicas en tres fases progresivas:

FASE 1 – Distancia (atemi waza): Técnicas de golpeo controlado (puñetazos, patadas, etc.). Se permiten solo golpes controlados al cuerpo (no hay contacto pleno como en deportes de combate de contacto completo). Objetivo: puntuar sin dañar al oponente. FASE 2 – Proyección (nage waza): Derribos y lanzamientos al adversario desde posición de pie. El objetivo es proyectar al oponente con control y técnica limpia. FASE 3 – Suelo (ne waza): Trabajo en el suelo: inmovilizaciones (control del torso), luxaciones (llaves articulares) y estrangulaciones. Esta fase es similar al jiu-jitsu brasileño, pero más limitada en duración.

Los ganadores de los combate se determinan de la siguiente manera:

Se suma puntuación en cada fase por técnica efectiva y control.

También se puede ganar por "full ippon" , si el competidor logra la máxima puntuación en las tres fases durante el combate.

, si el competidor logra la máxima puntuación en las tres fases durante el combate. Otra forma de ganar: por superioridad técnica, puntos o si el oponente se rinde (tap out).

