Panamá| Equipos de béisbol U18 y U23 miden fuerzas en un partido de fogueo

Panamá/ La Selección de Béisbol U18 de Panamá que se alista para el Mundial a jugarse en Okinawa, Japón, sacó esta mañana un triunfo de 2-1 sobre la preselección panameña U23 en partido jugado en la mañana de este jueves en el Field Alterno de la Academia Mariano Rivera.

Los lanzadores José Serva, Joshua Martínez y Carlos Guerrero trabajaron sin anotaciones y comandaron el triunfo de la U18 en nueve disputadas entradas.

Yadier Fuentes dio de 4-2 con buena defensa detrás del plato, Luis Rivera de 3-1, Carlos Castillo de 3-1 fueron los mejores por la selección que jugará el Mundial entre el 5 y 12 de septiembre, próximo.

Serva trabajó 2.0 buenas entradas como abridor, Joshua Martínez trabajó bien en 3.1 entradas, Carlos Guerrero lució hermético en 1.2 entradas con solo 12 lanzamientos y Juan Vargas cerró el partido con 2.0 entradas y 1 carrera que fue limpia.

Por la U23 destacó Jael Escobar que dio de 4-3 con buena defensa y destacado recorrido en los senderos.

Mientras el equipo U18 se alista para competir en el Mundial de la categoría, el conjunto U23 se prepara para el Premundial que se llevará a cabo en Panamá.

Para este viernes 15 de agosto habrá partido desde las 10:00 a.m. junto a un combinado de prospectos en el estadio Mariano Rivera. También se informa que la U15 tendrá partido en el Rod Carew desde las 9:00 a.m. ante un combinado metropolitano.

Selección U18

Lanzadores: Joel González Barba, Joel González Godoy, Carlos Guerrero, Joshua Martínez, Roderick Medina, Juan Ortega, José Serva, Héctor Aguilar

Receptores: Juan Rujano y Yadier Fuentes

Cuadro interior: Ricardo Acosta, William Cutshall, ,Daniel Méndez, Caleb Rivera y Michael Nieto

Jardineros: Juan Caballero, Carlos Castillo, Luis Rivera y Aníbal Sánchez

Utility: Lenin Quintero

Preselección U23

Lanzadores: Eddie Serrano, Edwin Miranda, Alexander López, Abdiel Medina, Jonathan Amaya, Jorge Quiel, Alexis Bernal, Eward Rodríguez, Zahir Zúñiga, Neiker Duque, Ismael Velasco, Carlos Días, Ezequiel Bonilla, Benjamín González, Anthony Ortega, Emanuel Herrera y Dereck Gómez.

Receptores: Ángel Rivera, Edwin Hidalgo, Francisco Villamil, José Bernal y Franklin Hernández.

Cuadro Interior: Keith Hernández, Jorge Rodríguez, Abdiel Alonso, Yeremy Lezcano, Joshua Cedeño, José Aparicio, Héctor Rayo, Tomas Concepción y Omar Reluz.

Jardineros: Germain Ruiz, Eduardo Vaughan, Juan Diego Alonso, Michael Mendoza, Mauricio Pierre, Ángel Rodríguez, Edwin Walden, Yeremi Sánchez, Jael Escobar y Joaquín Gamba.

Información de Fedebeis