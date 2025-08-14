Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Cuatro atletas abandonan la delegación de Cuba

Paraguay/Cuatro deportistas cubanos que participaban en los Juegos Panamericanos Junior de 2025 en Asunción abandonaron su delegación y se presume su deserción, informó este jueves el gobierno paraguayo.

"Cuatro atletas cubanos esta mañana informaron al jefe de su delegación que no volverían al hotel. La policía en estos casos hace lo que se llama una alerta para averiguar si hay alguna cuestión para preocuparse, pero aparentemente sería un caso de deserción", declaró a periodistas el ministro del Interior, Enrique Riera.

Estos deportistas, todos mayores de edad, fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles, los tres primeros remeros y la última jugadora de balonmano.

Agregó que se espera que soliciten asilo a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).

El funcionario había explicado antes que la jefatura de la delegación cubana denunció a la policía que los deportistas se separaron del grupo cuando realizaban turismo el miércoles y no regresaron a su hotel.

"Tenemos que aclarar que eso no significa ninguna desaparición, sino que se retiran de la delegación", agregó Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, en declaraciones a la radio local 1080 AM.

Los Juegos Panamericanos Junior de 2025 se disputan en Asunción desde el 9 al 23 de agosto. Se encuentran inscriptos más de 4.000 deportistas de 40 países del continente.

La deserción de deportistas cubanos en eventos internacionales es frecuente. Según cifras oficiales de Cuba de 2023, ese año desertaron casi 190 deportistas de alto rendimiento, entre ellos el astro Andy Cruz, para muchos considerado el mejor boxeador del país.

Concepto

Las deserciones por motivos socio-políticos en los deportes ocurren cuando atletas abandonan sus equipos, delegaciones o países de origen debido a situaciones de represión, conflicto, discriminación, o falta de libertades en sus lugares de procedencia. Estas deserciones suelen hacerse más visibles en eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales o torneos internacionales, donde los deportistas tienen la oportunidad de estar fuera de sus países.

Causas principales

Falta de libertades civiles o políticas: Deportistas provenientes de regímenes autoritarios pueden aprovechar competencias en el extranjero para buscar asilo político, especialmente si han sido críticos del gobierno o temen persecución. Persecución o discriminación: En países donde ciertos grupos (étnicos, religiosos, políticos o de género) son discriminados, los atletas que pertenecen a estos grupos pueden huir para escapar de esa opresión. Condiciones económicas precarias impuestas por regímenes: Aunque la pobreza por sí sola es una causa económica, en muchos países autoritarios la mala administración, corrupción y aislamiento internacional provocan crisis económicas que afectan directamente a los atletas. Imposición ideológica o control estatal: En algunos países, los atletas son utilizados como herramientas de propaganda política. Si no se alinean con la narrativa oficial, pueden enfrentar sanciones, exclusión o represalias.

Ejemplos históricos y actuales

Cuba: Durante décadas, deportistas cubanos han desertado en eventos internacionales, especialmente en EE. UU., buscando mejores condiciones de vida y libertad política. Esto ha ocurrido con frecuencia en deportes como el béisbol, boxeo o atletismo.

Corea del Norte: Muy pocos atletas han desertado debido al extremo control del régimen, pero existen casos de jugadores o delegaciones que han intentado quedarse en otros países durante competencias.

Muy pocos atletas han desertado debido al extremo control del régimen, pero existen casos de jugadores o delegaciones que han intentado quedarse en otros países durante competencias. Atletas iraníes: Algunos han desertado por cuestiones como la imposición de no competir contra atletas israelíes, la discriminación de género o la persecución política.

Algunos han desertado por cuestiones como la imposición de no competir contra atletas israelíes, la discriminación de género o la persecución política. Atletas durante la Guerra Fría: Hubo numerosos casos de deportistas del bloque soviético que aprovecharon viajes a Occidente para no regresar, buscando asilo en países con mayores libertades.

Consecuencias

Personales: Los atletas suelen enfrentar rupturas familiares, dificultades legales (como el asilo), y adaptación cultural al nuevo país. Algunos incluso sacrifican sus carreras deportivas.

Los atletas suelen enfrentar rupturas familiares, dificultades legales (como el asilo), y adaptación cultural al nuevo país. Algunos incluso sacrifican sus carreras deportivas. Políticas: Las deserciones tienen implicaciones diplomáticas, ya que pueden ser vistas como críticas directas al país de origen. A menudo son utilizadas por otros gobiernos para exponer violaciones de derechos humanos.

Las deserciones tienen implicaciones diplomáticas, ya que pueden ser vistas como críticas directas al país de origen. A menudo son utilizadas por otros gobiernos para exponer violaciones de derechos humanos. Deportivas: Las federaciones pueden perder talento clave. Algunos países prohíben de por vida el regreso de los atletas desertores o los despojan de sus títulos.

