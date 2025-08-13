Venus Williams jugará su vigésimo quinto US Open gracias a una invitación especial

La ex campeona del mundo, de 45 años y dos veces ganadora en Nueva York, regresa al cuadro individual tras superar una larga baja por problemas de salud.

La leyenda del tenis estadounidense, Venus Williams disputará su vigesimoquinto Abierto de Estados Unidos tras recibir una invitación para competir en el cuadro individual femenino, anunciada este miércoles por la organización del torneo. El certamen comenzará en once días, el 24 de agosto, en Flushing Meadows, Nueva York.

A sus 45 años, la dos veces campeona del US Open (2000 y 2001) se convierte en la jugadora de individuales más veterana en participar en el evento desde Renee Richards, que lo hizo a los 47 años en 1981. Williams regresó recientemente al circuito WTA luego de una ausencia de 16 meses provocada por un problema de salud que requirió cirugía para extirpar fibromas uterinos.

Su reaparición el mes pasado incluyó un triunfo histórico en el WTA 500 de Washington, donde venció a Peyton Stearns en la primera ronda, convirtiéndose en la ganadora de un partido de la WTA de mayor edad desde que Martina Navratilova lo lograra en Wimbledon 2004, con 47 años.

Venus no solo participará en individuales: también competirá en dobles mixtos junto a su compatriota Reilly Opelka en el renovado cuadro del US Open.

La francesa Caroline García, de 31 años, también recibió una invitación especial para el que será su último Grand Slam antes de retirarse.

El US Open, último Grand Slam del calendario, reunirá nuevamente a las principales figuras del tenis mundial en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte.

Datos tomados de AFP