Copa Centroamericana 2025| Sporting San Miguelito vs Diriangén: 'Académicos' defienden la casa ante los 'Caciques'
El representante de Panamá recibió en la ciudad de Penonomé al club nicaragüense
Panamá/La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con Sporting San Miguelito derrotando 2-1 a Cacique Diriangén FC en el Grupo B, el miércoles en el Estadio Universitario de Penonomé, Panamá.
Sporting San Miguelito sumó 4 puntos después de empatar en su primer juego contra CDS Municipal para Cacique Diriangén fue su segundo partido sin poder ganar.
Sporting San Miguelito se adelantó temprano en el marcador al minuto 2, con un gol de Ángel Valencia desde el punto penal.
Marcos De León fue clave para los locales al realizar una doble atajada al minuto 11: primero detuvo un disparo de larga distancia de Luis Coronel y luego negó el gol a Anyelo Velásquez dentro del área.
Ramses De León amplió la ventaja al 22’, culminando una gran secuencia de pases con un potente disparo de zurda desde dentro del área. Kevin Galván dio la asistencia.
El conjunto panameño mantuvo su portería invicta en la primera mitad con dos intervenciones defensivas cruciales: Galván despejó un balón sobre la línea al 25’ y De León evitó el gol de Matías Galvaliz al 37’.
Junior Arteaga descontó para Diriangén al 62’ con una definición al primer palo tras recibir un pase filtrado de Galvaliz.
El equipo nicaragüense jugó con un hombre menos desde el minuto 70, tras la expulsión de Alan Schönfeld por doble amarilla.
Arteaga estuvo cerca de empatar al 74’ con un tiro libre que se estrelló en el travesaño.
Anthony Stewart estuvo cerca de marcar el tercero para San Miguelito al 90+5’, pero su disparo desde la derecha pasó rozando el poste izquierdo.
Ambos equipos continuarán sus campañas la próxima semana: Cacique Diriangén FC visitará a Real España el miércoles, mientras que Sporting San Miguelito recibirá a Herediano el jueves.
Estadísticas
Posesión
- Sporting SM: 36,6 %
- Diriangén: 63,4%
Porcentaje de éxito en los duelos
- Sporting SM: 46,8 %
- Diriangén: 53,2%
Duelos aéreos ganados
- Sporting SM: 33,3 %
- Diriangén: 66,7%
Intercepciones
- Sporting SM: 11
- Diriangén: 5
Fueras de juego
- Sporting SM: 3
- Diriangén: 0
Tiros de esquina
- Sporting SM: 0
- Diriangén: 3
El torneo
Panorama general
- Se trata de la tercera edición del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al Champions Cup 2026. Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda.
- El torneo se disputa del 29 de julio al 4 de diciembre de 2025, incluyendo fase de grupos y rondas eliminatorias
Fase de grupos
- Sorteo de grupos: realizado el 3 de junio de 2025, definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno
- Fase de grupos (partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita):
- Jornada 1: 29–31 de julio
- Jornada 2: 5–7 de agosto
- Jornada 3: 12–14 de agosto
- Jornada 4: 19–21 de agosto
- Jornada 5: 26–28 de agosto
- Distribución de los equipos participantes:
- Grupo A: LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC
- Grupo B: Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC
- Grupo C: Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC
- Grupo D: Olimpia, Xelajú, Real Estelí, Águila, Hércules
La fase de grupos continúa hasta finales de agosto, luego habrá cuartos de final en septiembre/primeros de octubre, semifinales y play‑in en octubre y la gran final en noviembre/diciembre
Información de Concacaf