Eliminatorias Mundial 2026| Selección de Panamá: Venta de boletos para juegos en el estadio Rommel Fernández está en una nueva etapa

Panamá/Terminó la venta promocional de boletos para los partidos de local de la Selección de Panamá en la Ronda Final de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El ente federativo informó que el martes 12 de agosto se inició la venta individual de boletos para esos encuentros que se disputarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Finalizada la etapa del pack “Más panameños que nunca”, los fanáticos ahora podrán comprar sus boletos de manera individual para cada partido en donde Panamá jugará en el Rommel Fernández Gutiérrez en busca de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partidos de local

8 de septiembre – Panamá vs Guatemala – 8:30pm – Estadio Rommel Fernández

– Panamá vs Guatemala – 8:30pm – Estadio Rommel Fernández 14 de octubre – Panamá vs Surinam – Hora por confirmar – Estadio Rommel Fernández

– Panamá vs Surinam – Hora por confirmar – Estadio Rommel Fernández 18 de noviembre – Panamá vs El Salvador – Hora por confirmar – Estadio Rommel Fernández

Sistema de venta

Los boletos individuales podrán ser adquiridos a través del sitio web de la Federación Panameña de Fútbol.

Habrá un máximo disponible de 10 boletos por venta digital, la cual es exclusiva con tarjetas de crédito o débito Visa, Mastercard o Amex.

Butacas enumeradas

Tras la remodelación del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, todas las butacas del estadio están debidamente enumeradas, por lo que usted podrá comprar la butaca que deseé en el sector del estadio que usted elija.

Boletos individuales

Para poder ingresar el día del partido, es indispensable contar con la entrada digital (impresa o en el teléfono), la cual llevará su respectivo código QR.

Una vez una entrada es utilizada para ingresar, su QR quedará automáticamente inhabilitado: no se puede salir del estadio y volver a ingresar con la misma entrada. Dos personas no podrán ingresar con la misma entrada.

Estacionamientos

Los boletos de estacionamiento para el partido del 8 de septiembre vs Guatemala estarán a la venta desde el 12 de agosto, durante el transcurso del día, en el sitio web de la federación.

Todo fanático que deseé estacionar su vehículo en los estacionamientos habilitados dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino deberá comprar su boleto de estacionamiento, el cual tendrá un valor de B./ 20.00 (más itbms) y también se comprará a través de la página de la federación. .

Los boletos de estacionamientos para el partido del 14 de octubre vs Surinam podrán adquirirse una vez finalizado el partido en el Rommel Fernández vs Guatemala.

Los boletos de estacionamientos para el partido del 18 de noviembre vs El Salvador podrán adquirirse una vez finalizado el partido en el Rommel Fernández vs Surinam.

Exclusivo para jubilados

Los jubilados y jubiladas que deseen adquirir sus boletos con sus respectivos descuentos deberán llamar al número de teléfono 6044-9394, exclusivo con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o Amex, o acercarse a la oficina de Ticketplus (mismas tarjetas o efectivo) en Obarrio, Calle 54, Torre Twist, Piso 34, Oficina 34-I. Horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

Una vez el jubilado realice su compra, recibirá un comprobante con el cual deberá acercarse, el día del partido, a la Arena Roberto Durán en donde recibirá su boleto para ingresar al estadio.

Menores de edad

Por cuestiones de capacidad, seguridad y butacas enumeradas, todo menor de edad que ocupe un asiento debe tener su boleto para poder ingresar al estadio.

