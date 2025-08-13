El Barça inscribe a Joan García tras la baja de larga duración de Ter Stegen

LaLiga certificó la lesión del arquero alemán, lo que permite al club liberar espacio salarial y registrar al guardameta español para debutar este sábado ante el Mallorca.

El Barcelona FC confirmó este miércoles que la Comisión Médica de LaLiga ha reconocido la lesión de "larga duración" del portero Marc-André Ter Stegen, lo que habilita al club para inscribir de inmediato al guardameta Joan García.

En un comunicado, el conjunto azulgrana detalló que la dolencia del arquero alemán cumple con los requisitos establecidos en la normativa y que este jueves procederán con el registro oficial de García.

La situación generó tensión en los últimos días, ya que Ter Stegen se había negado inicialmente a autorizar el envío de su informe médico a LaLiga. El Barça respondió retirándole la capitanía y abriendo un expediente disciplinario, hasta que ambas partes alcanzaron un acuerdo y el jugador dio finalmente su consentimiento.

A sus 33 años y con un historial reciente de problemas físicos, Ter Stegen fue operado hace unos meses por una lesión crónica en la espalda.

Joan García, de 24 años, llegó en junio procedente del Español, después de que el Barcelona pagara su cláusula de rescisión de 26.3 millones de euros (31 millones de dólares). Firmó contrato hasta 2031, pero su debut oficial estaba en suspenso por las restricciones del fair play financiero.

Con la baja de Ter Stegen, el club libera espacio salarial para que García pueda ser inscrito y disponible desde la primera jornada de LaLiga, este sábado ante el Mallorca. El portero ya ha participado en amistosos de pretemporada, incluyendo su estreno a finales de julio en la victoria 3-1 sobre el Vissel Kobe en Japón.

Además de García, el Barcelona cuenta en su plantilla con el veterano guardameta polaco Wojciech Szczęsny, de 35 años, quien renovó su contrato hasta 2027.

Datos tomados de AFP.