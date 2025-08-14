Liga Panameña de Fútbol anuncia a su nuevo presidente

Sintoniza el partido entre Plaza Amador y Sporting San Miguelito el sábado 16 de agosto a las 8:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció este jueves a Jesús Moreno como su nuevo presidente. Esto lo hizo mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Moreno tomará el lugar de Rogelio Orillac quien antes había presentado su renuncia al cargo la que fue aceptada. También renunciaron al Consejo Ejecutivo de la Liga, Eric Calderón y José Hidrogo.

"La presidencia de la Liga queda a cargo de Jesús Moreno tras la presentación formal de las renuncias de Rogelio Orillac, Eric Calderón y José Hidrogo a sus cargos en el Consejo Ejecutivo", precisó.

La LPF aseguró que la transición de mando no afectará el funcionamiento normal de la organización.

"Este proceso de transición no afectará la continuidad de las actividades administrativas, deportivas y contractuales, ni el normal desarrollo del calendario, competiciones y programas en curso", señaló.

La liga

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) es la máxima categoría del fútbol profesional en Panamá. Es el torneo de primera división en el país, organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) junto con la Liga Panameña de Fútbol como entidad administrativa y comercial.

Características principales

Fundación : Fue creada en 1988 bajo el nombre de ANAPROF (Asociación Nacional Pro Fútbol), y más adelante evolucionó hasta convertirse en la LPF .

: Fue creada en bajo el nombre de ANAPROF (Asociación Nacional Pro Fútbol), y más adelante evolucionó hasta convertirse en la . Formato actual : La liga se juega en dos torneos por año (Apertura y Clausura), como es común en varias ligas de América Latina. Los mejores equipos clasifican a una liguilla o fase final para determinar al campeón.

: La liga se juega en (Apertura y Clausura), como es común en varias ligas de América Latina. Los mejores equipos clasifican a una liguilla o fase final para determinar al campeón. Descenso y ascenso : Existen mecanismos de descenso a la Liga PROM (segunda división) y ascenso desde esta, aunque han tenido varios cambios a lo largo del tiempo.

: Existen mecanismos de descenso a la (segunda división) y ascenso desde esta, aunque han tenido varios cambios a lo largo del tiempo. Participación internacional: Los equipos campeones o mejor posicionados participan en torneos de la Concacaf, como la Copa Centroamericana y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Equipos reconocidos

Algunos de los clubes más conocidos en la LPF son:

Tauro FC (uno de los más laureados)

(uno de los más laureados) Plaza Amador

Árabe Unido

San Francisco FC

CAI (Club Atlético Independiente)

Importancia

La LPF ha sido clave en el desarrollo del fútbol panameño, contribuyendo al crecimiento del deporte y al surgimiento de talentos que han alimentado a la selección nacional, como parte del camino que llevó a Panamá a clasificar a su primer Mundial en 2018.