Liga Panameña de Fútbol anuncia a su nuevo presidente
Sintoniza el partido entre Plaza Amador y Sporting San Miguelito el sábado 16 de agosto a las 8:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ
Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció este jueves a Jesús Moreno como su nuevo presidente. Esto lo hizo mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.
Moreno tomará el lugar de Rogelio Orillac quien antes había presentado su renuncia al cargo la que fue aceptada. También renunciaron al Consejo Ejecutivo de la Liga, Eric Calderón y José Hidrogo.
"La presidencia de la Liga queda a cargo de Jesús Moreno tras la presentación formal de las renuncias de Rogelio Orillac, Eric Calderón y José Hidrogo a sus cargos en el Consejo Ejecutivo", precisó.
La LPF aseguró que la transición de mando no afectará el funcionamiento normal de la organización.
"Este proceso de transición no afectará la continuidad de las actividades administrativas, deportivas y contractuales, ni el normal desarrollo del calendario, competiciones y programas en curso", señaló.
Te puede interesar: LPF| Torneo Clausura 2025: Veraguas United defendió su casa ante CAI en el cierre de la jornada 4
La liga
La Liga Panameña de Fútbol (LPF) es la máxima categoría del fútbol profesional en Panamá. Es el torneo de primera división en el país, organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) junto con la Liga Panameña de Fútbol como entidad administrativa y comercial.
Características principales
- Fundación: Fue creada en 1988 bajo el nombre de ANAPROF (Asociación Nacional Pro Fútbol), y más adelante evolucionó hasta convertirse en la LPF.
- Formato actual: La liga se juega en dos torneos por año (Apertura y Clausura), como es común en varias ligas de América Latina. Los mejores equipos clasifican a una liguilla o fase final para determinar al campeón.
- Descenso y ascenso: Existen mecanismos de descenso a la Liga PROM (segunda división) y ascenso desde esta, aunque han tenido varios cambios a lo largo del tiempo.
- Participación internacional: Los equipos campeones o mejor posicionados participan en torneos de la Concacaf, como la Copa Centroamericana y la Liga de Campeones de la Concacaf.
Te puede interesar: Panamá compite en Juegos Mundiales Chengdú 2025
Equipos reconocidos
Algunos de los clubes más conocidos en la LPF son:
- Tauro FC (uno de los más laureados)
- Plaza Amador
- Árabe Unido
- San Francisco FC
- CAI (Club Atlético Independiente)
Te puede interesar: Panamá| Equipos de béisbol U18 y U23 miden fuerzas en un partido de fogueo
Importancia
La LPF ha sido clave en el desarrollo del fútbol panameño, contribuyendo al crecimiento del deporte y al surgimiento de talentos que han alimentado a la selección nacional, como parte del camino que llevó a Panamá a clasificar a su primer Mundial en 2018.