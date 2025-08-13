Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025: Panamá marca la pauta ante Australia

Estados Unidos/Panamá inició su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 con una victoria sobre Australia, por 7 carreras a 2, en un partido disputado este miércoles en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

La representación panameña tardó poco en tomar el control del encuentro. Se jugaba la parte alta del primer episodio cuando Anthoni Castillo produjo las dos primeras carreras con un cuadrangular. No obstante el elenco australiano descontó en esa misma entrada cuando Issei Hamano llegó al 'home plate' luego que Xander Reed fuese puesto fuera.

El 2-1 en el marcador se mantuvo hasta el cuarto capítulo cuando el lanzador Braxton Black se metió en apuros y los panameños le anotaron cinco carreras que le aseguraron la victoria.

Historia

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas (en inglés, Little League World Series o LLWS) es un torneo anual de béisbol para niños de entre 10 y 12 años, organizado por Little League Baseball, Inc., una organización sin fines de lucro con sede en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos.

Origen y fundación

: Se celebró la primera en Williamsport, con solo 12 equipos, todos de Estados Unidos. El torneo se llamó inicialmente el Torneo Nacional de Pequeñas Ligas, y cambió su nombre a "Serie Mundial" al año siguiente.

Expansión internacional

Un equipo de Monterrey, México (Industrial Little League) se convirtió en el primer equipo internacional en ganar la Serie Mundial, venciendo al equipo de La Mesa, California. Fue un momento histórico que marcó el inicio de la presencia global del torneo. En las décadas siguientes, se unieron más regiones internacionales, incluyendo Asia, América Latina, Europa y Canadá.

Sedes

La sede permanente ha sido siempre South Williamsport, Pensilvania , en el complejo que ahora incluye dos estadios:

(el principal, desde 1959) Volunteer Stadium (añadido en 2001)

Crecimiento y formato

Se expandió el número de equipos a 16 (8 de EE. UU. y 8 internacionales), y se dividió el torneo en dos grupos: el campeón de EE. UU. enfrenta al campeón internacional en la final. 2022: Se expandió nuevamente a 20 equipos (10 de EE. UU. y 10 internacionales).

