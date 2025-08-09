Béisbol| Pequeñas Ligas: Panamá se quedó a las puertas del juego por el campeonato en Serie Mundial Junior

La representación panameña tuvo en China Taipéi un 'hueso duro de roer' en la final internacional del certamen con sede en Taylor, Michigan (Estados Unidos).

Estados Unidos/Panamá, representante de Latinoamérica de la Serie Mundial de Béisbol Junior 2025, tuvo una faena complicada ante su contraparte de la región Asia-Pacífico (China Tapéi) en la final internacional del certamen que se realizó este sábado en el Heritage Park de Taylor, Michigan (Estados Unidos).

Por segunda vez en el torneo, ambos equipos cruzaron sus caminos y los asiáticos superaron a los panameños, por 9 carreras a 0, que venían con una racha de tres victorias consecutivas antes de ese cotejo.

Ariel Albaez fue el lanzador derrotado por el conjunto panameño al permitir siete imparables y cuatro carreras, con dos ponches y cuatro bases por bolas en tres episodios.

El triunfo se lo acreditó Liao Cheng En quien toleró un hit en dos entradas y dos tercios de trabajo sobre el montículo.

Yasset Castrellón encabezó la ofensiva panameña con dos imparables en dos turnos. Fabricio Hernández de 1-1 y Carlos J. Aragón de 2-1.

Por China Taipéi, Lin Chia Ching bateó de 3-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas. Luo Yuy An de 3-2 con una remolcada, Liao Cheng En de 3-1 con dos impulsadas.

Con este resultado, China Tapéi asegura su pase a la final del certamen la que disputará el domingo 10 de agosto ante el equipo del Suroeste de Estados Unidos.

Por otra parte esta fue la segunda derrota de Panamá en el certamen, ambas las sufrió ante el representante del Asia-Pacífico. El primer enfrentamiento de estos dos colectivos se realizó el 3 de agosto y los asiáticos salieron airosos por 11 carreras a 0.

El torneo

La Junior League World Series (JLWS) es un torneo internacional de béisbol para jugadores de entre 13 y 14 años, organizado por Little League International y celebrado anualmente en Taylor, Michigan, desde 1981.

Participan 12 equipos: seis de Estados Unidos (incluyendo uno anfitrión de Michigan) y seis del resto del mundo.

El formato es de eliminación doble, culminando con partidos de campeonato internacional, campeonato nacional de EE. UU. y la final mundial.

Historia reciente

En 2023 y 2024, la representación de Taoyuan (Taiwán) dominó el torneo, llevándose los títulos con su equipo de Asia‑Pacífico. En 2024 vencieron a Taylor, Michigan en la final por 6‑0 — una contundente victoria con esfuerzo monticular y potente ofensiva.

Destacado

Taiwán ganó su décimo título Junior League en 2024 .

ganó su décimo título en . El equipo de Taylor North (Michigan), aunque subcampeón en 2023 y 2024, atrajo audiencias récord locales gracias a su desempeño y apoyo del público.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 son inaugurados con drones, música y colorido

Panamá en la Serie Mundial Junior

En la edición regional latinoamericana de 2025 (previa a la JLWS), Panamá fue campeón invicto representado por la Liga Provincial de Antón (Coclé). Derrotó 8‑1 a República Dominicana en la final en Ciudad de Guatemala, asegurando su paso al torneo mundial en Taylor, Michigan.

Panamá tiene un título de campeón mundial en este certamen tras conseguirlo como representante de Latinoamérica en la edición del año 2005. El equipo, integrado por jugadores de la provincia deportiva de Panamá Metro, derrotó en la final al conjunto de Tarpon Springs, Florida (Estados Unidos), por 3 carreras a 0.

Puntos clave del desempeño panameño