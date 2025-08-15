EN VIVO| Juegos Panamericanos Asunción 2025 - Panamá: Brenda Brooks busca medalla en taekwondo por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Brenda Brooks tiene la oportunidad de asegurar la cuarta medalla para Panamá en los II Juegos Panamericanos Junior que se realiza en Asunción, Paraguay.

Brooks enfrenta a la peruana Camila Arenas en un combate de repesca en la división de -57 kilogramos, rama femenina. La ganadora de ese pleito podrá asegurarse un lugar en el podio con una de las dos medallas de bronce que se reparten en la competencia.

Tanto Brooks como Arenas llegaron a esta instancia al perder con las finalistas de su división, la estadounidense Montana Miller y la mexicana Zaira Salgado, respectivamente.

Tanda matutina

Panamá inició la jornada con dos competidores en el taekwondo. Estos fueron Brenda Brooks e Ian Romero.

La representante panameña salió a la contienda, en los cuartos de final, donde enfrentó a la estadounidense Montana Miller. Brooks perdió ese pleito en dos rounds, 2-0. En el primer round cayó por puntuazión de 0-8 y el segundo lo perdió por 1-2. Ese resultado llevó a Miller a las semifinales donde venció a la brasileña Ana Leite (2-0) lo que la llevó a la final.

En base a las reglas del taekwondo, la clasificación de Miller a la final le da la oportunidad a Brooks de optar por el bronce a pesar de su derrota en cuartos de final.

Por otra parte Ian Romero afrontó su primera competencia dentro de un ciclo olímpico y lo hizo con un buen desempeño ante el paraguayo Juan Gaona, en los cuartos de final de la división de -68 kilogramos rama masculino.

Luego de perder el primer round, por 6-12, Romero se recuperó y llegó a ganar el combate lo que le daba su pase a las semifinales. No obstante se aceptó un reclamo hecho por el equipo de trabajo que respalda a Gaona lo que acabó con las aspiraciones del panameño de optar por una medalla.

El Comité Olímpico de Panamá emitió el siguiente informe sobre el caso de Romero: "En los últimos 15 segundos del segundo round hubo un error en el cómputo de los puntos por el error del referee que no acepta el reclamo de Paraguay y posteriormente el Review Jury (jurado revisor) lo confirma en el marco del mismo combate; por tanto continúa el combate a la tercera ronda. Al finalizar, el último round del combate Paraguay reclama y tal reclamación es validada, por lo que se revierten la decisión del segundo combate quedando 8 a 7 a favor del atleta paraguayo y por tanto, ganador y pasa a la siguiente ronda".

La contienda quedó anotada a favor del paraguayo Gaona por 2 rounds a 0.