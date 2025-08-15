Copa Centroamericana 2025| CAI vs Verdes FC: 'Vikingos' de Panamá abren su cuenta en el Rommel Fernández
Después de perder ante Motagua en su debut, el Club Atlético Independiente recibía la visita del representante de Belice.
Panamá/ La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con Club Atlético Independiente logrando una victoria 3-1 sobre Verdes FC en el Grupo C, el jueves en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en Ciudad de Panamá, Panamá.
Club Atlético Independiente se adelantó al minuto 11 cuando Ángel Valverde anotó con un remate de derecha dentro del área, tras asistencia de Keny Bonilla.
Daiver Vega empató para Verdes al 31’ con un disparo de zurda desde el costado izquierdo del área, conectando con un pase largo de Bryan Lozano.
Abraham Altamirano devolvió la ventaja al CAI al 41’ con un remate de derecha en el área. Jair Modelo asistió la jugada tras imponerse al defensor.
Rafael Águila sentenció la victoria al 82’ con un gol de tiro libre a corta distancia para asegurar los tres puntos para el conjunto panameño.
CAI recibirá al Deportivo Saprissa en su próximo partido de la CAC el miércoles. Verdes FC cerrará su participación en la edición 2025 esa misma noche visitando al CS Cartaginés.
Estadísticas
Posesión
- CAI: 54,7%
- Verdes FC: 45,3%
Porcentaje de éxito en los duelos
- CAI: 54,4 %
- Verdes FC: 45,6%
Duelos aéreos ganados
- CAI: 47,6 %
- Verdes FC: 52,4%
Intercepciones
- CAI: 9
- Verdes FC: 17
Fueras de juego
- CAI: 1
- Verdes FC: 2
Tiros de esquina
- CAI: 7
- Verdes FC: 3
El torneo
Panorama general
- Se trata de la tercera edición del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al Champions Cup 2026. Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda.
- El torneo se disputa del 29 de julio al 4 de diciembre de 2025, incluyendo fase de grupos y rondas eliminatorias
Fase de grupos
- Sorteo de grupos: realizado el 3 de junio de 2025, definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno
- Fase de grupos (partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita):
- Jornada 1: 29–31 de julio
- Jornada 2: 5–7 de agosto
- Jornada 3: 12–14 de agosto
- Jornada 4: 19–21 de agosto
- Jornada 5: 26–28 de agosto
- Distribución de los equipos participantes:
- Grupo A: LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC
- Grupo B: Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC
- Grupo C: Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC
- Grupo D: Olimpia, Xelajú, Real Estelí, Águila, Hércules
La fase de grupos continúa hasta finales de agosto, luego habrá cuartos de final en septiembre/primeros de octubre, semifinales y play‑in en octubre y la gran final en noviembre/diciembre
