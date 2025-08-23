Mundial de Béisbol U18 Japón 2025| Panamá tiene asignado a su primer abridor para el torneo

La selección panameña debutará ante Estados Unidos en certamen que se realizará en la ciudad japonesa de Okinawa.

Panamá/¡La emoción del béisbol se apodera de Okinawa, Japón! Panamá tiene listo a su as para el primer partido del Campeonato Mundial de Béisbol U18 contra el potente equipo de Estados Unidos. El zurdo santeño José Serva, oriundo de Los Olivos en Los Santos, será el abridor.

Serva no es ajeno a los grandes escenarios. Ya fue el primer abridor de Panamá en torneos premundiales, demostrando su temple al enfrentar a equipos como Puerto Rico en la U12 y a República Dominicana en la U15. Ahora, con su arsenal de recta, curva y cambio, buscará silenciar los bates estadounidenses. Su talento ha captado la atención de los profesionales, y se espera que el 15 de enero de 2026 firme su contrato con los Cachorros de Chicago.

Dirigidos por el ex grandes ligas Carlos César Maldonado, un manager de gran perfil en el béisbol panameño, la selección de Panamá está en el Grupo B junto a Estados Unidos, Australia, China, Taiwán y Alemania.

El primer partido será el 5 de septiembre a las 10:30 a.m. en Japón (8:30 p.m. del 4 de septiembre en Panamá).

La selección

Lanzadores

Joel González Barba Joel González Godoy Carlos Guerrero Joshua Martínez Roderick Medina Juan Ortega José Serva Héctor Aguilar

Receptores

Juan Rujano Yadier Fuentes

Cuadro interior

Ricardo Acosta William Cutshall Daniel Méndez Caleb Rivera Michael Nieto

Jardineros

Juan Caballero Carlos Castillo Luis Rivera Aníbal Sánchez

Utility

Lenin Quintero

El certamen

El Campeonato Mundial de Béisbol U18, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), es uno de los torneos internacionales más prestigiosos del béisbol juvenil. Reúne a los mejores talentos del mundo menores de 18 años, ofreciendo una plataforma clave para el desarrollo y proyección de futuras estrellas del béisbol profesional.

Esta competencia bienal no solo destaca por el nivel técnico y táctico que exhiben los jóvenes peloteros, sino también por el espíritu competitivo y el intercambio cultural que promueve. Países tradicionalmente fuertes como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Cuba y Taiwán han dominado históricamente el torneo, aunque en los últimos años se ha visto un crecimiento significativo en naciones emergentes del béisbol, como México, Panamá, Venezuela y los Países Bajos.

El formato del campeonato generalmente consta de una fase de grupos seguida de una ronda final, donde se define el campeón en un juego por la medalla de oro. La organización del torneo, el nivel de arbitraje y la cobertura mediática han mejorado notablemente, consolidándolo como un evento de alto nivel.

Más allá de las medallas, el torneo cumple una función crucial: ser una vitrina para cazatalentos de ligas profesionales y universidades. Numerosos jugadores que han brillado en este campeonato han terminado firmando contratos con organizaciones de la MLB o destacándose en la NPB, KBO u otras ligas importantes.

En resumen, el Campeonato Mundial de Béisbol U18 no solo celebra el talento juvenil, sino que también garantiza el futuro del béisbol como deporte global. Es una cita imprescindible para quienes siguen de cerca el desarrollo de las nuevas generaciones de jugadores.

Información de Fedebeis y WBSC