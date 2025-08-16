Panamá| Equipos de béisbol U18 y U15 se enfrentan antes de torneos internacionales

La selección U18 se alista para competir en el Mundial de la categoría. Mientras que la U15 tiene una preslección que se prepara para jugar en el Premundial de su división.

Panamá/La Selección de Béisbol U18 de Panamá sacó este sábado un triunfo de 8 carreras por 1 ante la preselección nacional U15 en partido jugado en el estadio Mariano Rivera como parte de la preparación de ambos equipos, de cara a sus contiendas internacionales.

La tropa U18 que dirige Carlos César Maldonado sacudió ramillete de 10 imparables sin error, anotando 3 carreras en la baja de la segunda entrada, 1 en la baja de la cuarta, 3 más en la baja de la quinta y una en la baja de la 8tava.

La U15 que dirige Ángel Aristides Chávez dio 2 aislados imparables, con 2 errores, marcando su única rayita en la alta de la cuarta entrada.

Te puede interesar: Panamá| Equipos de béisbol U18 y U23 miden fuerzas en un partido de fogueo

Roderick Medina abrió por parte de la U18 y caminó 3.0 buenos episodios, mostrando potencia en sus lanzamientos y haciendo un gran labor como abridor del partido. Por la U15 abrió Abraham Wright que caminó 4.0 buenas entradas y asumió la derrota del compromiso.

Para mañana, domingo se registra jornada de descanso y el lunes ambos equipos se reportan a sus concentraciones, para seguir su preparación.

El martes 19 de agosto, la U15 tiene contemplado jugar en el estadio José De la Luz Thompson de Chepo en un partido ante un combinado de Panamá Este como parte de su preparación de cara al premundial U15 de Ciudad Juárez en México.

Fogueo anterior

La selección nacional U18 de Panamá que se alista para el Mundial Juvenil de Japón, sacó el viernes 15 de agosto un gran triunfo de 6 carreras por 2 sobre un combinado de talentos de la pelota nacional, en partido de 9.0 entradas jugado en el estadio Mariano Rivera en La Chorrera.

El abridor juvenil Héctor Aguilar trabajó dos buenas entradas exhibiendo lanzamientos en recta entre 88 y 90 MPH con buen control, enfrentando a 9, con 2 BB, 3 K, sin imparables y sin anotaciones.

Te puede interesar: Copa Latina de Baloncesto 2025| Panamá anuncia selección para el torneo

Por la selección U18, 6 carreras con 6 hits, 1 error, mientras que por el equipo de prospectos, 2 carreras, 3 hits y 3 errores en el campo.

Por la tropa de la selección nacional, destacaron, Ricardo Acosta de 3-1 con tubey, Juan David Caballero de 3-1, Aníbal Sánchez de 3-1, William Cuttsall de 4-2 con cuadrangular de terreno y David Méndez de 3-1.

Los prospectos criollos dieron 3 separados imparables, Carlos Sánchez de 2-1 y Lucas López de 3-1.

Selección U18

Lanzadores: Joel González Barba, Joel González Godoy, Carlos Guerrero, Joshua Martínez, Roderick Medina, Juan Ortega, José Serva, Héctor Aguilar

Receptores: Juan Rujano y Yadier Fuentes

Cuadro interior: Ricardo Acosta, William Cutshall, ,Daniel Méndez, Caleb Rivera y Michael Nieto

Jardineros: Juan Caballero, Carlos Castillo, Luis Rivera y Aníbal Sánchez

Utility: Lenin Quintero

Preselección U15

Lanzadores

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Job Aviles, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Alexis Samaniego, Akian Solis, Herminio Vega y Abraham Wright.

Receptores

Melkis López, Omar Osorio, Víctor Tello y Joel Vergara.

Cuadro Interior

Luis Atencio, Jesús Arosemena, Santiago Candanedo, Jaime Escudero, Juan Galvez, Javier González, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros

Isaac Achurra, Gabriel DeGracia, Edward Delgado, Miguel Jaén, Alberto Pandiella y Daniel Long

Información de Fedebeis