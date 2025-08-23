MLB resultados| Edmundo Sosa: El panameño pegó jonrón que allanó el camino al triunfo 75 de los Phillies

Sintoniza el partido de Grandes Ligas entre los Phillies y los Mets el martes 26 de agosto, a las 6:00 p.m., por TVMAX.

Estados Unidos/Edmundo Sosa conectó su séptimo cuadrangular de la temporada y eso lo convirtió en uno de los artífices del triunfo de los Phillies de Filadelfia sobre los Nacionales de Washington en la jornada del sábado 23 de agosto en el béisbol de las Grandes Ligas.

El panameño conectó un vuelacercas productor de tres carreras con el que completó un rali de cinco anotaciones en la parte baja del cuarto episodio. Esto allanó el camino para la victoria de los Phillies ante los Nacionales, por 6 a 4.

Ese fue el único inatrapable de Sosa en el encuentro. Su faena ofensiva fue de un hit en tres turnos con una carrera anotada y tres empujadas.

Por su parte, el dominicano Jhoan Durán lanzó la novena entrada sin permitir carreras por los Phillies.

Durán, de 27 años y en su cuarta temporada en MLB, llega a 23 salvamentos en el curso igualando su marca de la campaña pasada y quedando a cuatro de su récord personal, firmado en 2023.

Filadelfia llegó a 75 victorias, un logro que alcanza por quinta campaña consecutiva.

Más partidos

El puertorriqueño Carlos Correa conectó un jonrón de dos carreras que comandó el triunfo 9x8 de los Astros de Houston sobre los Orioles de Baltimore este sábado en Oriole Park at Camden Yards.

Con el cuadrangular de esta noche, registrado en la primera entrada, el pelotero de 30 años llegó a diez en la temporada y a 197 en su carrera en las Grandes Ligas del béisbol estadounidense.

Correa, quien inició la temporada en Minnesota y luego fue traspasado a Houston, se ha convertido en titular indiscutible con un promedio de bateo de .356 en los últimos 15 partidos, que incluyen dos vuelacercas y diez carreras impulsadas.

Houston, por su parte, mejoró su récord a 72 triunfos y 58 derrotas en el primer lugar de la división Oeste en la Liga Americana.

En otro resultado, los Mets de Nueva York conectaron seis jonrones en la victoria 9x2 sobre los Bravos de Atlanta.

El dominicano Starling Marte, de 36 años, anotó su octavo de la campaña -el tercero en los últimos siete juegos- con un batazo al jardín central.

Una cuarta entrada de cuatro carreras fue definitiva para asegurar la victoria de unos Mets que se mantienen en puestos de clasificación a playoffs con 69 triunfos y 60 derrotas en la lucha por el comodín.

Por otra parte, en uno de los duelos de mayor rivalidad del béisbol de Estados Unidos, los Medias Rojas de Boston registraron 17 imparables en la contundente victoria 12x1 sobre los Yankees de Nueva York.

El venezolano Carlos Narváez, de 26 años, conectó su undécimo cuadrangular del curso para los 'patirrojos', precisamente frente al equipo que le dio su primera oportunidad en las Grandes Ligas en el 2024.

Además el panameño José Caballero se fue en blanco en dos turnos por los Yankees.

En extra innings, en tanto, los Azulejos de Toronto se impusieron 7x6 sobre los Marlins de Miami con un sencillo del brasileño-estadounidense Bo Bichette en la duodécima entrada.

Por los Marlins, el venezolano Javier Sanoja, de 22 años, tuvo una jornada de tres imparables y tres carreras impulsadas.