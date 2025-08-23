Panamá Sub-17 anuncia convocatoria para amistosos en Venezuela

El Mundial Sub-17 Catar 2025 se realizará del 3 al 27 de noviembre y lo podrás ver por TVMAX.

Panamá/La Selección Sub-17 Masculina de Panamá ya tiene su convocatoria oficial para su viaje internacional a Venezuela en donde jugará tres partidos internacionales de preparación de cara a su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

El entrenador Leonardo Pipino entregó la lista de 20 convocados con los cuales Panamá enfrentará a Honduras, en una oportunidad, y a Venezuela, en dos.

Los encuentros se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol en la Isla de Margarita, Venezuela, a donde Panamá estará volando este domingo.

El primer encuentro será el miércoles 27 vs Honduras, mientras que los dos partidos ante Venezuela serán el viernes 29 y el domingo 31 de agosto.

Convocatoria

Porteros

ADAMIR APARICIO (CD PLAZA AMADOR)

DAVID BONILLA (PANAMA CITY FC)

Defensas

SHAYRON STEWART (BOCAS FC)

RENSO REYES (CAI)

ANTHONY RAMOS (CD PLAZA AMADOR)

ABRAHAM SALINAS (CD PLAZA AMADOR)

JOSIMAR PALACIOS (SPORTING SM)

STEPHEN DOMÍNGUEZ (SPORTING SM)

Volantes

GERSON GORDÓN (BOCAS FC)

JEAN CASTILLO (CAI)

HÉCTOR GUERRA (CAI)

JOSSIMAR INSTURAI (TAURO FC)

EDGARDO TOVARES (CD PLAZA AMADOR)

MOISÉS RICHARDS (SPORTING SM)

PABLO ARANDA (SPORTING SM)

ISAAC DELGADO (SPORTING SM)

EDUARDO CEDEÑO (TAURO FC)

Delanteros

JORDAN ROBLES (ALIANZA FC)

JASSIT GUTIÉRREZ (SPORTING SM)

MIKEL PRADO (TAURO FC)

El Mundial

Fechas y sede

Se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025 , en Catar.

, en Catar. La gran final está programada para el 27 de noviembre , en el Estadio Internacional Khalifa , ubicado en la Aspire Zone de Al Rayán, complejando deportivo de primer nivel.

, en el , ubicado en la de Al Rayán, complejando deportivo de primer nivel. Todos los partidos, desde la fase de grupos hasta semifinales, se jugarán en ocho campos dentro de este complejo.

Nuevo formato y periodicidad

Esta edición es la 20.ª del torneo y la primera en tener un formato anual, tras dejar de ser bienal .

Además, es la primera vez que se amplía a 48 equipos (antes eran 24), participando selecciones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA.

(antes eran 24), participando selecciones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA. Catar ha sido designado como anfitrión por cinco ediciones consecutivas (2025–2029) para este torneo, lo que busca maximizar el uso de infraestructuras existentes y consolidar una experiencia organizativa continuada.

Formato de competición

Los 48 equipos se dividen en 12 grupos de 4 selecciones cada uno.

se dividen en cada uno. Avanzan a la ronda de eliminación (octavos, cuartos, semifinal, final): los dos primeros de cada grupo , más las 8 mejores terceras posiciones .

, más las . Desde los octavos de final (round of 32), se utilizan eliminatorias directas hasta determinar al campeón.

Partidos y ambiente del torneo

Se jugarán un total de 104 partidos durante los 25 días de competición.

durante los de competición. En la fase de grupos (3 al 11 de noviembre), habrá hasta 8 partidos por día .

. El evento contará con zonas de fans vibrantes, actividades culturales y fácil acceso mediante transporte público.

Selecciones destacadas y debuts

Alemania llega como campeona vigente, tras el título logrado en 2023.

llega como campeona vigente, tras el título logrado en 2023. Estarán presente varias selecciones con historia ganadora como Brasil, Inglaterra, Francia, México, Arabia Saudita y Suiza .

. Harán su debut absoluto : El Salvador, Fiyi, República de Irlanda, Uganda y Zambia . Uganda participará por primera vez en un torneo FIFA de cualquier categoría.

: . Uganda participará por primera vez en un torneo FIFA de cualquier categoría. Catar retorna tras su última presencia en 2005.

Información de FPF