Panamá Sub-17 tendrá serie de partidos amistosos en Venezuela antes del Mundial Catar 2025

El Mundial Sub-17 Catar 2025 se realizará del 3 al 27 de noviembre

Panamá/La Selección Sub-17 Masculina de Panamá disputará tres partidos amistosos con miras a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Los partidos serán ante Honduras y Venezuela durante la última semana de agosto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol.

El 27 de agosto, Panamá enfrentará a Honduras, mientras que el 29 y 31 se enfrentará a Venezuela.

En los próximos días se estará anunciando oficialmente la convocatoria para estos partidos internacionales.

Partidos

Las fechas y horas de los encuentros son las siguientes:

27 agosto 5:00 p.m . – Honduras vs Panamá – CNAR, Margarita

. – Honduras vs Panamá – CNAR, Margarita 29 agosto 5:00 p.m. – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita

– Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita 31 agosto 5:00 p.m. – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita

El Mundial

Fechas y sede

Se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025 , en Catar.

, en Catar. La gran final está programada para el 27 de noviembre , en el Estadio Internacional Khalifa , ubicado en la Aspire Zone de Al Rayán, complejando deportivo de primer nivel.

, en el , ubicado en la de Al Rayán, complejando deportivo de primer nivel. Todos los partidos, desde la fase de grupos hasta semifinales, se jugarán en ocho campos dentro de este complejo.

Nuevo formato y periodicidad

Esta edición es la 20.ª del torneo y la primera en tener un formato anual, tras dejar de ser bienal .

Además, es la primera vez que se amplía a 48 equipos (antes eran 24), participando selecciones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA.

(antes eran 24), participando selecciones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA. Catar ha sido designado como anfitrión por cinco ediciones consecutivas (2025–2029) para este torneo, lo que busca maximizar el uso de infraestructuras existentes y consolidar una experiencia organizativa continuada.

Formato de competición

Los 48 equipos se dividen en 12 grupos de 4 selecciones cada uno.

se dividen en cada uno. Avanzan a la ronda de eliminación (octavos, cuartos, semifinal, final): los dos primeros de cada grupo , más las 8 mejores terceras posiciones .

, más las . Desde los octavos de final (round of 32), se utilizan eliminatorias directas hasta determinar al campeón.

Partidos y ambiente del torneo

Se jugarán un total de 104 partidos durante los 25 días de competición.

durante los de competición. En la fase de grupos (3 al 11 de noviembre), habrá hasta 8 partidos por día .

. El evento contará con zonas de fans vibrantes, actividades culturales y fácil acceso mediante transporte público.

Selecciones destacadas y debuts

Alemania llega como campeona vigente, tras el título logrado en 2023.

llega como campeona vigente, tras el título logrado en 2023. Estarán presente varias selecciones con historia ganadora como Brasil, Inglaterra, Francia, México, Arabia Saudita y Suiza .

. Harán su debut absoluto : El Salvador, Fiyi, República de Irlanda, Uganda y Zambia . Uganda participará por primera vez en un torneo FIFA de cualquier categoría.

: . Uganda participará por primera vez en un torneo FIFA de cualquier categoría. Catar retorna tras su última presencia en 2005.

