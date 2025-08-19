Panamá Sub-17 tendrá serie de partidos amistosos en Venezuela antes del Mundial Catar 2025
El Mundial Sub-17 Catar 2025 se realizará del 3 al 27 de noviembre y lo podrás sintonizar poe TVMAX y TVN Pass.
Panamá/La Selección Sub-17 Masculina de Panamá disputará tres partidos amistosos con miras a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.
Los partidos serán ante Honduras y Venezuela durante la última semana de agosto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol.
El 27 de agosto, Panamá enfrentará a Honduras, mientras que el 29 y 31 se enfrentará a Venezuela.
En los próximos días se estará anunciando oficialmente la convocatoria para estos partidos internacionales.
Partidos
Las fechas y horas de los encuentros son las siguientes:
- 27 agosto 5:00 p.m. – Honduras vs Panamá – CNAR, Margarita
- 29 agosto 5:00 p.m. – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita
- 31 agosto 5:00 p.m. – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita
El Mundial
Fechas y sede
- Se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025, en Catar.
- La gran final está programada para el 27 de noviembre, en el Estadio Internacional Khalifa, ubicado en la Aspire Zone de Al Rayán, complejando deportivo de primer nivel.
- Todos los partidos, desde la fase de grupos hasta semifinales, se jugarán en ocho campos dentro de este complejo.
Nuevo formato y periodicidad
Esta edición es la 20.ª del torneo y la primera en tener un formato anual, tras dejar de ser bienal .
- Además, es la primera vez que se amplía a 48 equipos (antes eran 24), participando selecciones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA.
- Catar ha sido designado como anfitrión por cinco ediciones consecutivas (2025–2029) para este torneo, lo que busca maximizar el uso de infraestructuras existentes y consolidar una experiencia organizativa continuada.
Formato de competición
- Los 48 equipos se dividen en 12 grupos de 4 selecciones cada uno.
- Avanzan a la ronda de eliminación (octavos, cuartos, semifinal, final): los dos primeros de cada grupo, más las 8 mejores terceras posiciones.
- Desde los octavos de final (round of 32), se utilizan eliminatorias directas hasta determinar al campeón.
Partidos y ambiente del torneo
- Se jugarán un total de 104 partidos durante los 25 días de competición.
- En la fase de grupos (3 al 11 de noviembre), habrá hasta 8 partidos por día.
- El evento contará con zonas de fans vibrantes, actividades culturales y fácil acceso mediante transporte público.
Selecciones destacadas y debuts
- Alemania llega como campeona vigente, tras el título logrado en 2023.
- Estarán presente varias selecciones con historia ganadora como Brasil, Inglaterra, Francia, México, Arabia Saudita y Suiza.
- Harán su debut absoluto: El Salvador, Fiyi, República de Irlanda, Uganda y Zambia. Uganda participará por primera vez en un torneo FIFA de cualquier categoría.
- Catar retorna tras su última presencia en 2005.
