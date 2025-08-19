"Gustavo Herrera es un jugador en crecimiento", manifestó DT del Saprissa, Paulo César Wanchope, sobre el panameño

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Desde su llegada al Deportivo Saprissa, el pasado 9 de julio, Gustavo Herrera ha sido objeto de críticas por su desempeño en la cancha.

El delantero de 19 años de edad tiene seis partidos jugados con el club morado, tanto en la Primera División de Costa Rica como en la Copa Centroamericana, pero no ha podidio marcar goles. Esto ha generado malestar, especialmente entre los fanáticos, quienes esperan de él un jugador efectivo ante las porterías rivales algo que ha sido su caracterísca en los equipos donde ha jugado y con la Selección Sub-20 de Panamá.

El técnico del Saprissa, Paulo César Wanchope, se refirió a esta situación en una entrevista emitida en TVMAX Deportes. Durante la conversación que tuvo con los integrantes del programa, el entrenador calificó a Herrera como un jugador que necesita tiempo para crecer y adaptarse al equipo y a la liga.

"Es un jugador con un gran potencial. Es difícil de entender para la gente y los medios de comunicación que está en un club grande y las expectativas son altas", expresó. "Es importante que el cuerpo técnico entienda y que entendamos que es un jugador que está en crecimiento. No es el salvador, sino uno más que va a aportarnos. Su velocidad y sus goles van a venir, pero hay qué pasar tiempo con él. Hay que saber llevarlo y que se integre al grupo", agregó.

Wanchope indicó que el cuerpo técnico ha hablado con el jugador y le han hecho saber que se puede apoyar en ellos para su crecimiento como profesional.

"Hemos hablado con él y le hemos dicho que este es un trabajo en equipo, que no está solo, que lo vamos a acompañar en ese crecimiento. Que lo necesitamos a él, que nos necesitamos mutuamente para poder llegar a los objetivos", señaló.

Gustavo Herrera deberá integrarse a la Selección Sub-20 de Panamá que se concentrará desde el 1 de septiembre para el Mundial de la categoría que se realizará en Chile a fines de ese mes. Acerca de esto, Wanchope expresó que el jugador cuenta con el apoyo del Saprissa para que pueda tener un buen desempeño en la cita orbital.

"Es mutua la ayuda que nos está dando y el crecimiento que vayamos a tener", expresó. "Es aportarle la información y la experiencia necesaria para que tenga un buen Mundial".

Wanchope y el Deportivo Saprissa se encuentran en Panamá donde se enfrentarán al CAI (Club Atlético Independiente) en un partido de la Copa Centroamericana 2025 que está programado para realizarse el miércoles 20 de julio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 7:00 p.m.

Pefil del jugador

Datos personales

Nombre completo: Gustavo Eloy Herrera Prescot

Gustavo Eloy Herrera Prescot Nacimiento: 18 de noviembre de 2005, Colón, Panamá

18 de noviembre de 2005, Colón, Panamá Posición: Delantero centro o mediapunta (también denominado “9”)

Delantero centro o mediapunta (también denominado “9”) Estatura: Alrededor de 1,81 m

Formación y primeros pasos

Champions FC Academy (hasta 2023) Se formó y debutó en la Liga Prom (segunda división panameña) con la Champions FC Academy, con quienes fue campeón regional y subcampeón del torneo . Sporting San Miguelito (2023–2024) En julio de 2023 se unió al primer equipo de Sporting San Miguelito, debutando oficialmente en octubre . Durante el Torneo Apertura 2024 de la Liga Prom, se consolidó como goleador del torneo con 20 goles, incluyendo varios hat-tricks y un gol decisivo en la final.

Fichajes internacionales y pruebas

Préstamo al Club Puebla (México, 2024–2025) En septiembre de 2024 fue cedido al Club Puebla de México, para integrarse a su plantilla Sub-23 hasta diciembre de 2025. En el Apertura 2024 disputó 7 partidos y anotó 2 goles; en total tuvo 18 apariciones y marcó 6 goles con la filial. Pruebas en Europa (Austria, 2025) En mayo-junio de 2025 viajó a Austria para realizar pruebas con el LASK Linz, apuntando a un posible salto al fútbol europeo. También se reportó el interés del Gremio de Brasil. Préstamo al Deportivo Saprissa (Costa Rica, 2025–2026) En julio de 2025, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Deportivo Saprissa, en calidad de préstamo por un año con opción de compra. Fue incorporado al equipo por su perfil goleador, velocidad, inteligencia en ataque y capacidad para definir .

