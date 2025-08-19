Sinner y Siniakova se retiran del torneo mixto del US Open

El número uno del mundo abandonó la final de Cincinnati por enfermedad y no jugará el nuevo formato mixto en Nueva York, aunque confirmó su presencia en el cuadro individual.

La pareja formada por el italiano Jannik Sinner y la checa Katerina Siniakova no disputará el torneo de dobles mixtos del US Open, luego de que el número uno del mundo abandonara la final del Masters 1000 de Cincinnati por enfermedad.

"Me siento mal desde ayer. Lo he intentado, pero no puedo, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans", declaró Sinner al justificar su retiro en el partido que debía enfrentarle al español Carlos Alcaraz.

El italiano, que no asistió a la conferencia de prensa tras la final, si confirmó en redes sociales que estará presente en el cuadro individual del US Open, donde defenderá el título conquistado en 2024.

La baja de la pareja Sinner-Siniakova abre paso a un nuevo dúo en el cuadro, que debutará frente al alemán Alexander Zverev y la suiza Belinda Bencic.

El torneo mixto, estrenado este año en Nueva York, se jugará entre miércoles y jueves con la participación de 16 parejas de primer nivel y un premio de un millón de dólares para los campeones. Entre las duplas destacadas figuran la de Carlos Alcaraz con Emma Radacanu, Iga Swiatek con Casper Ruud y la pareja serbie de Novak Djokovic con Olga Danilovic.

